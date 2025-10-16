БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Динко Динев достигна четвъртфиналите на сингъл на турнир в Руанда

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Победа за българския тенисист в Кигали.

динко динев класира четвъртфиналите двойки анталия
Снимка: БТА
Слушай новината

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Кигали (Руанда) с награден фонд от 30 хиляди долара.

21-годишният българин елиминира във втория кръг поставения под №6 Родриго Алухас (Мексико) с 6:1, 2:6, 6:3 след 2:11 часа игра.

Динев взе убедително първия сет, но Араухас изравни, след като направи серия от четири поредни гейма във втората част. Българинът дръпна с 3:1 в решаващия трети сет, а след това направи още един пробив в деветия гейм, с който си осигури крайната победа.

В надпреварата на двойки българинът и Матиас Уйвари (Австрия) отпаднаха в първия кръг снощи след поражение от вторите в схемата Луис Ван Херк (Люксембург) и Марлон Фанкан (Германия) с 0:6, 6:1, 7-10.

