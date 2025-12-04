Диск за меломани: Известното сопрано Красимира Стоянова издае арии на Моцарт

С концерт в зала "България" утре вечер БНР ще представи едно голямо музикално събитие - излизането на компакт диск с арии на Моцарт в изпълнение на свотовноизвестното сопрано Красимира Стоянова. Това е огромна новина не само за българската музикална сцена, а и за световната, защото единици са певиците, които могат да се върнат към оперите на Амадеус след дълга и интензивна кариера.

Самото име на Красимира Стоянова е синоним на съвършена вокална красота. Високият й морал в изкуството дава плодове, които оставят публиката в неописуемо блаженство. Изумително е, че след дългия път, който е изминала като певица, тя решава да постави рамка на своята кариера като се завърне към Моцарт. С пълното съзнание, че поставя себе си на върховно музикално изпитание

Красимира Стоянова: "Аз имам над 50 главни роли. Помислете си освен Моцарт какво друго съм успяла да изпея - 13 вердиеви партии, Рихард Щраус, изключително богат френски репертоар и друг италиански репертоар. Да, мисля, че аз мога да си кажа "Щастлива съм, че след всичко това съм все още в състояние да посрещна предизвикателствата на моцартовата музика."

Спътник на Красимира Стоянова в това сложно музикално пътуване към себе си е диригентът Павел Балев.

Павел Балев: "Винаги имаме какво да си кажем за музиката и винаги намираме нещо ново, което да ни свързва в общата ни интерпретация. Ние продължаваме да се движим напред като музиканти."

Засега дискът е новина само за българският музикален пазар. Но към него без съмнение ще има световен интерес. Защото почитателите на операта по целия свят знаят високото качество, което Красимира Стоянова отстоява в своето изкуство и със сигурност ще искат да притежават този диск като еталон за това как трябва да се пее Моцарт.