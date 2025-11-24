Доналд Тръмп в Китай през април 2026 година

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че в телефонен разговор с китайския президент Си Дзинпин е приел поканата му да посети Китай през април 2026 година. Според американския лидер, след това Си Дзинпин ще направи държавно посещение в Съединените щати.

Тръмп отбелязва, че е постигнат „значителен напредък“ в прилагането на споразуменията между двете страните.