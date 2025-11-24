БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп в Китай през април 2026 година

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Запази

Според американския лидер, след това Си Дзинпин ще направи държавно посещение в Съединените щати

Доналд Тръмп
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че в телефонен разговор с китайския президент Си Дзинпин е приел поканата му да посети Китай през април 2026 година. Според американския лидер, след това Си Дзинпин ще направи държавно посещение в Съединените щати.

Тръмп отбелязва, че е постигнат „значителен напредък“ в прилагането на споразуменията между двете страните.

„Сега можем да се съсредоточим върху по-широки въпроси“, добави американският лидер, визирайки сътрудничеството между двете страни.

#Доналд Тръмп #китайският президент Си Дзинпин #САЩ

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
2
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
3
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
4
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
5
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
6
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: САЩ и Канада

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон? Преговорите за мир в Украйна: Има ли доближаване в позициите на Киев и Вашингтон?
Чете се за: 04:45 мин.
Република Южна Африка предаде председателството на Г-20 на САЩ Република Южна Африка предаде председателството на Г-20 на САЩ
Чете се за: 00:55 мин.
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
Американски лиценз за унгарската АЕЦ Американски лиценз за унгарската АЕЦ
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“ Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:00 мин.
Български футбол
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ