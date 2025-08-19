Донски е на четвъртфинал на двойки в София

Българският тенисист Александър Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро, който се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина. Българинът и словакът Милош Карол победиха с 6:2, 6:4 Нитин Сина и Дев Прайвал.

Донски и Карол направиха два пробива в първия сет на мача срещу индийците, които и във втората част не успяха да се противопоставят на българо-словашкия дует.

На четвъртфиналите Александър Донски и Милош Карол ще играят срещу хърватите Дуйе Айдукович и Адмир Календер или румънците Мирчя Джекан и Богдан Павел.

По-рано днес Янаки Милев и Пьотр Нестеров отпаднаха в първия кръг на турнира в София.