Дортмунд и Щутгарт с важни победи

С впечатляващ обрат Борусия (Дортмунд) победи Хайденхайм с 3:2 като домакин в последния двубой от 20-ия кръг на Бундеслигата. Валдемар Антон откри резултата за "жълто-черните" в 44-ата минута, но Юлиан Нийхюс изравни в добавеното време на първата част.

След почивката гостите дори поведоха с втори гол на Нийхюс в 48-ата минута. Решаващата роля изигра Серу Гираси, който от дузпа изравни в 68-ата минута и две по-късно донесе пълния обрат с попадение след асистенция на Максимилиан Байер. Гвинейският национал пропусна възможност за хеттрик от нова дузпа, а в края Микел Сьоренсен можеше да изравни за Хайденхайм, но ударът му премина на сантиметри над напречната греда.

С победата Борусия остава на второ място с 45 точки, на шест зад лидера Байерн (Мюнхен), докато Хайденхайм продължава да затваря класирането с 13 точки.

Щутгарт също записа късен успех, побеждавайки Фрайбург с 1:0 като домакин. Ермедин Демирович, който се завърна след контузия, реализира единственото попадение в 90-ата минута с мощен удар от границата на наказателното поле. Победата изкачи Щутгарт на четвърто място с 39 точки.