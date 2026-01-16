Доживотен затвор за убийството на мъж в парк "Свети Георги" в Добрич

Доживотна присъда постанови Окръжният съд в Добрич за 33-годишния Марин Добрев, който прободе смъртоносно 56-годишен мъж на 7 март 2024 г. Съдебният състав призна вината му и за опит за убийство чрез нанасяне на средна телесна повреда на друг гражданин, отново нанесена с нож, през февруари същата година.

Деянията са извършени по хулигански подбуди. Според посоченото в обвинителния акт подсъдимият без причина е насочил агресията си към потърпевшите при разминаване с тях на общодостъпни места – градския парк "Свети Георги", по пътека близо до голям магазин в града и в района на паметник "Добротица".

За всяко от деянията съдът наложи отделни наказания на подсъдимия, като определи той да изтърпи най-тежката от постановените санкции, а именно доживотен затвор при първоначален специален режим на изтърпяване.

С постановената присъда подсъдимият е осъден да заплати по 76 693,78 евро (по 150 000 лв.) на двама родственици на починалия. Уважен е и граждански иск за 25 564,60 евро (50 000 лв.), предявен от пострадалия в резултат на деянието от 25 февруари 2024 г.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - Варна в 15-дневен срок.

Марин Добрев е бил наркозависим и нееднократно е въдворяван в психиатрични заведения. След убийството, което предизвика широко обществено недоволство, бяха организирани и протести в Добрич.