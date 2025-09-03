БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната...
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българските граждани виждат това

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Виждаме нещо общо между демократите и популистите - те не предлагат конкретни мерки за решаване на проблемите на българските граждани, не предлагат конкретни политики, а единственото, което предлагат е политическо напрежение и протести. Може би целта на демократите и популистите да съществуват в политиката е именно това - каза в "Денят започва" председателят на ПГ на "БСП - Обединена левица" Драгомир Стойнев.

"Алтернатива на това управление няма, българските граждани го виждат. Демократите можеха спокойно да бъдат част от това управление. Те сами пожелаха да не поемат политическата отговорност, за да решават проблемите на българските граждани. Не приеха кандидатурата на Росен Желязков за министър-председател. Тръгнаха си от масата на преговорите при положение, че всички техни искания бяха удовлетворени и бяха записани в споразумението за партньорство", посочи Стойнев.

По думите му, правителството е стабилно и върши своята работа и имахме 4 години политическо безвремие:

"Няма напрежение между трите партии, тъй като има само три партии, които са подписали споразумението за управление. Спомняте си, че ние не се съгласихме АПС да подпишат това споразумение, който желае да подкрепя правителството е добре дошъл. Най-вече десните трябва да отговорят на своите избиратели какво управление виждат, ако това правителство падне - ПП-ДБ с меч, "Величие" и "Възраждане". Защото, ако те искат да управляват с няколко други политически сили в бъдеще, те трябва сега да дойдат на масата и да пожелаят да управляват заедно."

Вижте целия разговор във видеото

#Драгомир Стойнев  #"БСП - Обединена левица" #нов политически сезон

Последвайте ни

ТОП 24

Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
1
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
4
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
5
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически преглед и незаконно отдаване под наем
6
АТВ-то, което помете петима: Нередовни документи, фалшив технически...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
3
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
4
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
5
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения онлайн
6
Пациентите с ТЕЛК вече могат да получават експертните си решения...

Още от: Политика

НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
Йорданка Фандъкова: Трябва да ускорим модернизацията на образованието Йорданка Фандъкова: Трябва да ускорим модернизацията на образованието
Чете се за: 00:35 мин.
Цончо Ганев: Ще се борим това пагубно правителство да си отиде Цончо Ганев: Ще се борим това пагубно правителство да си отиде
Чете се за: 02:12 мин.
Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва
Чете се за: 02:35 мин.
Ивайло Мирчев: Ще внесем вота на недоверие заедно с АПС и МЕЧ Ивайло Мирчев: Ще внесем вота на недоверие заедно с АПС и МЕЧ
Чете се за: 00:25 мин.
Започва новият политически сезон Започва новият политически сезон
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
НА ЖИВО: Народното събрание започва работа след лятната ваканция
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българските граждани виждат това Драгомир Стойнев, БСП-ОЛ: Алтернатива на това управление няма и българските граждани виждат това
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва Николай Денков, ПП-ДБ: Чака ни есента на възмущението от това, което се случва
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Цончо Ганев: Ще се борим това пагубно правителство да си отиде Цончо Ганев: Ще се борим това пагубно правителство да си отиде
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Пожар гори в склад за фолио в София
Чете се за: 00:10 мин.
У нас
Ватманът на злополучния трамвай 22 ще бъде наказан за инцидента
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп заяви, че е "много разочарован" от Путин
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Слънчево време на изток, с валежи на запад в сряда
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ