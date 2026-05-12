Душан Косич: Не мога да бъда ядосан на момчетата, опитаха се

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич коментира загубата с 0:2 от Черно море в среща от 34-ия кръг на Първа лига.

„Всеки път е сложно, когато загубим. Със сигурност не дойдохме тук с мисълта да загубим. Черно море е отбор, който не позволява много шансове пред неговата врата. Те бяха по-успешни от нас днес. Те създадоха няколко положения. Два пъти бяха успешни. Ние също създадохме няколко положения, но може би не ги изиграхме по най-добрия възможен начин и съответно не можахме да ги победим. На моменти не взехме и правилните решения. Поздравявам отбора на Черно море“, каза специалистът.

„Не мога да бъда ядосан на момчетата. Опитаха се. Дадоха най-доброто от себе си. Днес също така дадохме шанс и на някои играчи, които не получават толкова игрови минути от началото на сезона. Имахме наши ситуации и шансове, при 1:0 особено. Просто трябваше да ги изиграем по-добре. После те пък вкараха може би една идея лесен гол от дистанция. Не можах да видя хубаво. Двадесет и пет метра. Не трябва да позволяваме такива неща да се случват. Но и при наши ситуации, ако не дадеш точния пас на момента, ако не отправиш точен удар, после отново се връща целият отбор на спринт. И така в хода на целия двубой“, завърши Косич.