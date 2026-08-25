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Душан Косич: Трябва да приемем реалността, борим се за оцеляване

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Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
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След шест кръга „железничарите“ остават с едва три точки в актива си.

Душан Косич
Снимка: Startphoto.bg
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Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич коментира поражението с 0:1 от Арда (Кърджали) в последния мач от шестия кръг на Първа лига. Така след шест кръга „железничарите“ остават с едва три точки в актива си и заемат предпоследното 13-о място в класирането.

„Нещата не се получават за нас в момента. Мога да кажа, че съм горд от момчетата. Те дадоха всичко от себе си. Нямахме късмет пред вратата на съперника, но трябва да приемем реалността. Борим се за оцеляване“, коментира след мача Косич.

„Това оказва влияние на всички. Никой не иска да губи. Ситуацията е трудна за всеки един от нас. Трябва да намерим верните решения. Всеки двубой в първенството е изключително труден", завърши специалистът.

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