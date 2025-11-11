БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Два смъртни случая почерниха втория ден от Финалите на ATP

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Торино бе разтърсен по време и на двата тенис мача.

свещ
Снимка: БТА
Слушай новината

Градът Торино беше разтърсен на втория ден от финалите на ATP, след като двама мъже на 70 и на 78 години починаха при отделни медицински, спешни случаи само с часове разлика.

Докато Тейлър Фриц и Лоренцо Музети се бореха за първата си победа в група “В“, където Карлос Алкарас победи Алекс де Минор в първия ден, 78-годишен мъж се колабира на трибуните. Спешните екипи реагираха незабавно, стабилизирайки го, преди да бъде откаран по спешност в болница "Молинет“ в критично състояние. Въпреки усилията им, той не дойде в съзнание.

Още една медицинска спешна ситуация завърши с трагедия наблизо до залата, в която се играят мачовете. По-рано днес 70-годишен мъж внезапно се е почувствал зле във фен-зоната на площад "Пиаца д'Арми“, близо до стадион "Иналпи Арена“. Спасители пристигнаха бързо и го транспортираха до болницата все още жив, но опитите за реанимацията му бяха неуспешни.

Двете трагедии дълбоко потресоха зрителите по трибуните в Торино, хвърляйки мрачно настроение върху турнира.

Във втората среща от днес Яник Синер от Италия се справи с Феликс Оже-Алиасим от Канада със 7:5, 6:1.

Свързани статии:

Синер започна победносно защитата на титлата си от Финалите на ATP
Синер започна победносно защитата на титлата си от Финалите на ATP
Световният №2 се наложи над Феликс Оже-Алиасим в повторение на мача...
Чете се за: 02:50 мин.
Тейлър Фриц потегли успешно на Финалния турнир на ATP
Тейлър Фриц потегли успешно на Финалния турнир на ATP
Американецът разочарова домакинската публика след чист успех срещу...
Чете се за: 01:50 мин.
#Финален турнир на ATP в Торино 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
1
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
2
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
3
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежка катастрофа в Разград - загинаха 3 души
4
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежка катастрофа в Разград...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
5
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово
6
Мъж с увреждане почина след жесток побой в Карлово

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Тенис

Онс Жабер си взима безсрочна почивка от тениса
Онс Жабер си взима безсрочна почивка от тениса
Синер започна победносно защитата на титлата си от Финалите на ATP Синер започна победносно защитата на титлата си от Финалите на ATP
Чете се за: 02:50 мин.
Тейлър Фриц потегли успешно на Финалния турнир на ATP Тейлър Фриц потегли успешно на Финалния турнир на ATP
Чете се за: 01:50 мин.
Ива Иванова продължава във втория кръг в Ираклион Ива Иванова продължава във втория кръг в Ираклион
Чете се за: 01:27 мин.
Росица Денчева продължава към втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция) Росица Денчева продължава към втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция)
Чете се за: 01:50 мин.
Димитър Кузманов отпадна на старта на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в японския град Кобе Димитър Кузманов отпадна на старта на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в японския град Кобе
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник Код жълто и код оранжево за проливни валежи във вторник
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026 Пари и държава: Синдикатите на среща с ГЕРБ за Бюджет 2026
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен Създават нов разузнавателен орган в ЕС, ще го ръководи Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Почитаме Свети Мина - чудотворец, покровител на сираците и бездомните
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Старт на делото срещу шофьора, причинил тежка катастрофа в Разград...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Корупционен скандал в Украйна - разследват подкупи за 100 млн....
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Край на бюджетната парализа в САЩ?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ