Двама футболисти на Реал М пропускат прозореца за национални отбори

Те са получили травми по време на мача от Ла Лига с Райо Валекано.

Тибо Куртоа
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Футболистите на Реал Мадрид Тибо Куртоа и Федерико Валверде ще пропуснат предстоящия прозорец за мачове с националните отбори, пише испанският вестник "Марка".

Белгийският страж изигра 90 минути при равенството срещу Райо Валекано в неделя, но при изследвания, направени след мача, е установена травма в дясното бедро.

Куртоа няма да бъде на линия за срещите на белгийския национален отбор от квалификациите за световното първенство по футбол през 2026 г. срещу Казахстан (15 ноември) и Лихтенщайн (18 ноември). "Червените дяволи" се намират на първо място в група J с 14 точки. Казахстан е 4-и със 7 точки, а Лихтенщайн е последен с 0 точки от шест изиграни двубоя.

Уругвайският халф пък е почувствал болка в десния крак срещу градския съперник в неделя и беше изваден от игра в 83-ата минута, за да се избегнат допълнителни усложнения.

След проведени изследвания е установено, че Валверде ще се нуждае от десет дни почивка, за да се възстанови. Това означава, че той няма да вземе участие в контролите на уругвайския национален отбор срещу Мексико (16 ноември) и САЩ (19 ноември).

Реал Мадрид се спъна в градското дерби с Райо Валекано
Реал Мадрид се спъна в градското дерби с Райо Валекано
Въпреки равенството мадридчани запазват първото си място с 31 точки.
Чете се за: 01:17 мин.
