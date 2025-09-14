БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Две дебютантки ще играят за първи път на финал на турнира в Сао Пауло

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Джанис Тиен и Тянцоа Ражаона ще спорят за титлата.

Джанис Тиен
Снимка: БТА
Слушай новината

Две финалистки за първи път ще се изправят една срещу друга за трофея на турнира по тенис на твърди кортове WТА 250 в Сао Пауло (Бразилия) с награден фонд 275 094 долара.

Джанис Тиен (Индонезия) и Тянцоа Ражаона (Франция) постигнаха победи на полуфиналите в надпреварата и достигнаха за първи път до финал на турнир на WТА.

23-годишната Тиен елиминира британката Франческа Джоунс със 7:6(0), 6:3 за 92 минути, превръщайки се едва в третата индонезийка, достигнала финал на WТА в Оупън ерата.

Тя наниза осем аса и спечели 89% от точките си на първи сервис. Тиен е с баланс 63-12 на всички нива през 2025 година и играе едва втория си турнир, след като дебютира на Откритото първенство на САЩ миналия месец.

"Специално е. Това е първи турнир от WТА за мен извън Големия шлем и възможността да стигна до финала е бонус. Но в крайна сметка това е просто още един мач, така че ще видя как ще се справя утре", каза тенисистката от Индонезия.

На финала я очаква 19-годишната Тянцоа Ражаона, която победи мексиканката Рената Сарасуа с 6:3, 6:2 за 80 минути. Френската тийнейджърка играе едва за трети път в основна схема на турнир от WТА и за първи път на твърди кортове.

#WTA 250 в Сао Пауло

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
1
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
2
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Кръстовден е!
3
Кръстовден е!
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
4
В очакване на Кръстовден: Вярващи нощуват в местността Кръстова гора
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във въздушното ѝ пространство
5
Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, навлязъл във...
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в София
6
Антиправителствен протест на "Възраждане" се провежда в...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Тенис

Ива Йович и Емилиана Аранго ще спорят за титлата на турнира в Гуадалахара
Ива Йович и Емилиана Аранго ще спорят за титлата на турнира в Гуадалахара
Иван Иванов и Александър Василев посетиха Пловдивската митрополия Иван Иванов и Александър Василев посетиха Пловдивската митрополия
Чете се за: 01:50 мин.
Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата Иван Иванов допусна загуба за Купа "Дейвис" и Финландия изравни резултата
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Василев: Мечтан дебют за мен за Купа "Дейвис" Александър Василев: Мечтан дебют за мен за Купа "Дейвис"
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Василев донесе първа победа на България за Купа Дейвис Александър Василев донесе първа победа на България за Купа Дейвис
Чете се за: 01:50 мин.
Купа Дейвис: Александър Василев - Ото Виртанен (ГАЛЕРИЯ) Купа Дейвис: Александър Василев - Ото Виртанен (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Над 716 000 ученици ще прекрачат училищния праг на 15 септември
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери Велислава Делчева: Омбудсманът няма място в домовата книга на служебните премиери
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков Правителството е стабилно, заяви Росен Желязков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес Автомагистрала "Европа" влиза в експлоатация от днес
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Кръстовден е!
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Крум Зарков: Темата за върховенството на закона може да подкопае...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 10:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ