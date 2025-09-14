Две дебютантки ще играят за първи път на финал на турнира в Сао Пауло

Две финалистки за първи път ще се изправят една срещу друга за трофея на турнира по тенис на твърди кортове WТА 250 в Сао Пауло (Бразилия) с награден фонд 275 094 долара.

Джанис Тиен (Индонезия) и Тянцоа Ражаона (Франция) постигнаха победи на полуфиналите в надпреварата и достигнаха за първи път до финал на турнир на WТА.

23-годишната Тиен елиминира британката Франческа Джоунс със 7:6(0), 6:3 за 92 минути, превръщайки се едва в третата индонезийка, достигнала финал на WТА в Оупън ерата.

Тя наниза осем аса и спечели 89% от точките си на първи сервис. Тиен е с баланс 63-12 на всички нива през 2025 година и играе едва втория си турнир, след като дебютира на Откритото първенство на САЩ миналия месец.

"Специално е. Това е първи турнир от WТА за мен извън Големия шлем и възможността да стигна до финала е бонус. Но в крайна сметка това е просто още един мач, така че ще видя как ще се справя утре", каза тенисистката от Индонезия.

На финала я очаква 19-годишната Тянцоа Ражаона, която победи мексиканката Рената Сарасуа с 6:3, 6:2 за 80 минути. Френската тийнейджърка играе едва за трети път в основна схема на турнир от WТА и за първи път на твърди кортове.