Двоен удар за Реал Мадрид преди първия сблъсък с Манчестър Сити

Две от звездите на Реал Мадрид - Килиан Мбапе и Джуд Белингам, няма да играят в първия мач срещу Манчестър Сити от осминафиналите на Шампионската лига. Новината съобщи журналистът Марио Кортегана.

Реал Мадрид ще бъде домакин на Манчестър Сити на 11 март, като Мбапе и Белингам се очаква да се завърнат за реванша в Манчестър на 17 март.

Този сезон 27-годишният Мбапе е изиграл 33 мача във всички състезания, в които е отбелязал 38 гола и е дал 6 асистенции. 22-годишният Белингам е отбелязал 6 попадения и е дал 4 асистенции в 28 мача.