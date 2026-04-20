ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?

Египет узакони над 190 църкви като част от реформа за религиозни сгради

Египет узакони над 190 църкви като част от реформа за религиозни сгради
Правителството на Египет узакони 191 църкви и прилежащи към тях сгради, които до момента са функционирали без разрешително за ползване, съобщи онлайн изданието на списание „Иджипт тудей“. С това християнските храмове и обслужващи постройки, на които е даден законен статут, стават общо 3804, според официално изявление на кабинета.

Стъпката е част от държавна стратегия за узаконяване на статута на хиляди религиозни сгради, строени в продължение на десетилетия. Според закон от 1934 г. изграждането на нов християнски храм е трябвало да отговаря на десет изисквания, включително да не е близо до училища, канали, правителствени сгради, жп линии и дори жилищни райони, а разрешителните за строеж са се издавали единствено с президентски указ. На практика тези строги изисквания са направили издигането на нови църкви невъзможно, затова християнските общности в Египет са изграждали храмовете си без разрешение.

За да се справят с този проблем, египетските власти залагат в Конституцията от 2014 г. член 235*, постановяващ да се приеме нов закон, който гарантира свободата на упражняване на религиозни ритуали за християните. През 2016 г. парламентът одобрява закон за изграждането и обновяването на християнски храмове, а година по-късно е създадена правителствена комисия под председателството на премиера, която да узаконява църковните сгради в съответствие с новите регулации.

В комисията участват представители на християнската общност, на няколко министерства, както и на службите за сигурност, разузнавателните служби и държавния регулатор. Тя следи храмовете да отговарят на националните стандарти за строителство, за да се гарантира безопасността на богомолците, както и на изискванията за противопожарна безопасност и охрана.

„През предишните десетилетия дори дребен ремонт на стена или тоалетна в църква изискваше указ“, пише в коментар за „Иджипт индипендънт“ журналистът Хамди Ризк. По думите му разрешенията са били постоянно отлагани, а строителството на нови църкви се е сблъсквало с „ожесточена съпротива“. Процесът на узаконяване на църковните сгради е едно от най-големите постижения през последното десетилетие, смята Ризк.

„Издигането на църкви, подобно на издигането на джамии, вече е признато за присъщо право“, посочва той.

Смята се, че християните са над 10% от населението на Египет или между 10 и 20 милиона души. Около 95% от тях принадлежат към Коптската православна църква. Те са една от най-старите християнски общности в света и най-голямата в Близкия изток.

