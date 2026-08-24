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ЕК одобри 6,1 млрд. евро за Украйна: Средствата са за укрепване на отбраната

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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ЕК - ЕС - Европейска комисия
Снимка: БТА
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Европейската комисия одобри днес 6,1 милиарда евро за нови обществени поръчки за украинската отбрана. Финансирането обхваща системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари.

Урсула фон дер Лайен, председател на Комисията: „В Деня на независимостта на Украйна Европа показва, че нашата подкрепа е непоколебима и конкретна. Днес одобрихме 6,1 милиарда евро за системите за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракетите, боеприпасите и радарите, от които Украйна спешно се нуждае. Тъй като Русия засилва атаките си, ние засилваме помощта за Украйна, за да може страната да защити народа и небето си. Европа е до Украйна и ние ще ѝ предоставим това, от което се нуждае, когато има нужда.“

Финансирането е част от заема за подкрепа на Украйна в размер на 90 милиарда евро. То идва в момент, когато Русия ескалира атаките с балистични ракети и дронове. С 376 ракетни удара, регистрирани само през юли, укрепването на отбраната на Украйна става все по-спешно.

Днешният транш се добавя към вече одобрените планове за обществени поръчки на стойност 16 милиарда евро, от които 8,35 милиарда евро са изплатени.

Повечето обществени поръчки ще бъдат изпълнявани от отбранителни компании от ЕС. Предвид засиленото използване на балистични ракети и реактивни дронове от Русия, Комисията подчертава необходимостта от значително увеличение на доставките в ЕС чрез намаляване на запасите, пренасочване на поръчките и увеличаване на производството.

Според условията на заема за Киев Украйна може да поиска плащания, като представи договори, подписани с отбранителни компании. Комисията преглежда договорите, преди да изплати средствата, за да гарантира, че финансовата помощ се използва за обществените поръчки, договорени с държавите членки.

#помощ за Украйна #ЕК #помощи #Украйна

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