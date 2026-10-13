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Екип на Джордан с автограф счупи рекордите с продажба за 14 милиона долара

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Джордан е носил екипа на Чикаго Булс във втория мач от финалната серия в НБА през 1998 г. Той е и с автографа на легендарния баскетболист.

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Екип на Майкъл Джордан от последния му сезон в НБА с Чикаго Булс беше продаден за рекордните 14 милиона долара, превръщайки се в най-скъпия баскетболен артикул в историята.

Джордан е носил екипа на Чикаго Булс във втория мач от финалната серия в НБА през 1998 г. Той е и с автографа на легендарния баскетболист.

Въпросната вечер Джордан отбелязва най-много точки от всички играчи на паркета – 37. Впоследствие той завършва последния си сезон с Булс с победа с 4:2 във финалната серия и печели шестата и последна титла в кариерата си. Във всичките шест шампионски финала той е избиран за най-полезен играч (MVP).

Единственият спортен артикул, продаван за по-висока сума, е екипът на бейзболната легенда Бейб Рут, с който той осъществява прочутия си удар, предсказан предварително, по време на Световните серии през 1932 г. През 2024 г. той беше продаден за 24,1 милиона долара.

Предишният рекорд за баскетболен артикул принадлежеше на колекционерска карта с изображенията на Джордан и Коби Брайънт от сезон 2007/08. Тя беше продадена за 12,9 милиона долара през миналата година.

Досегашният рекорд за екип, носен от Джордан по време на мач, беше поставен само преди две седмици. Тогава чрез търг за 12,3 милиона долара беше продаден негов екип от третия мач във финалите през 1998 г., който обаче не е с автограф.

Последната покупка е направена от Рон Фърман, инвеститор в недвижими имоти от Маями. Сделката е осъществена чрез частна продажба с посредничеството на аукционната къща „Хънт Оукшънс“.

„Значението на Майкъл Джордан за пазара на спортни колекционерски предмети отдавна е безспорно, но сега стойността му достигна нивото на елитен клас активи, обикновено запазено за емблематични произведения на изкуството“, заяви в официално изявление президентът на „Хънт Оукшънс“ Дейвид Хънт.

#Майкъл Джорда

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