Екоинспекцията отчете шест превишения на фини прахови частици прах през март в Русе

Автоматичната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух е регистрирала шест превишения на средноденонощната норма по показател фини прахови частици 10 микрона в Русе през март.

Най-голямото превишение – два пъти над нормата от 50 микрограма на кубичен метър, е отчетено на 5 март, а останалите, регистрирани на 4, 6, 15, 16 и 17 март, варират от 1,13 до 1,50 над нормата. Нивата на останалите следени атмосферни замърсители се запазват трайно ниски.

Битовото отопление има принос за превишенията на фини прахови частици, но са регистрирани и дни с трансграничен пренос на пустинен прах, отбелязват от РИОСВ. През февруари в Русе бяха отчетени три превишения на фин прах.