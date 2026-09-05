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Експлозии в Персийския залив: Американската армия унищожи три ирански петролни танкера

Христо Ценов от Христо Ценов
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По света
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размяна удари сащ иран американски военни задържаха кораб оманския залив
Снимка: Архив
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Отново размяна на ракетни удари в Близкия изток– американското централно командване заяви, че е потопило три ирански петролни танкера в Оманския залив.

Екипажът е бил евакуиран под надзора на американските военни. Ракетните атаки са в отговор на ирански въздушен удар по американски самолетоносач и разрушител с управляеми ракети. Не се съобщава за жертви и пострадали.

По-рано през деня беше потопен друг ирански кораб близо до остров Харг, който е ключов за иранската петролна индустрия. Посланието на американската армия гласи– „Ако нападнете два наши кораба, ще унищожим три от вашите“.

#Омански залив #САЩ #Иран

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