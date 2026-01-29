Екстремното време в Европа, зимни буря причиниха и наводнения

Контейнерните превозвачи Мерск и Хапаг-Лойд обявиха, че силни бури и снеговалеж са довели до прекъсване на товарните потоци в Европа и затваряне на някои логистични терминали.

Зимната буря "Кристин" взе поне пет жертви и причини материални щети в Португалия. Стихията удари Лисабон и централната част на страната с порои и ветрове със скорост до 150 км/час. Някои от загиналите са станали жертва на паднали дървета и метални конструкции. Прекъснати са пътни артерии и железопътни линии.

"Водата започна да се стича в къщите. Имаме дъски, но керемидите се разлетяха, а ламарините се изпочупиха."

Около 450 000 домакинства все още са без ток, хора още не могат да влязат в домовете си.

"Техници ще направят структурен анализ за да знаем дали можем да влезем и да си приберем ценностите".

Бурята "Кристин" наложи евакуация и на десетки фермери в Южна Испания.

Свлачище, активирано от циклона "Хари" миналата седмица, заплашва да хвърли в пропастта италианското градче Нишеми в Сицилия, евакуирани са поне 1500 местни жители. Правителството започва административно разследване за липсата на превантивни мерки, въпреки подобен инцидент преди 29 години.

Мария, евакуирана от Нишеми: "Надяваме се само свлачището да не се раздвижи още, защото в такъв случай трябва да напуснем дома си за постоянно".

Снимки: БТА

Бурята "Чандра" със силни ветрове и проливни дъждове наводни обширни райони на Ирландия и Северна Ирландия. В пика си стихията остави без ток 15 000 потребители, прекъсна пътни артерии и наложи затваряне на училища. Нарушено е движението на градския транспорт и железопътния трафик.