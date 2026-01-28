БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Бурята "Кристин" взе най-малко четири жертви в Португалия

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:00 мин.
По света
бурята кристин взе четири жертви португалия
Бурята "Кристин", която връхлетя Португалия през изминалата нощ, причини смъртта на най-малко четирима души в района на Лисабон и в централната част на страната, сочат новите данни на спасителните служби, цитирани от Франс прес.

Сред първите жертви е мъж, загинал в предградие на Лисабон, когато колата му е била премазана от изкоренено от вятъра дърво. Още един мъж е загинал в окръг Лейрия, в резултат на падане на "метална конструкция", съобщиха от гражданската защита в първоначалната си сводка.

По-късно от Националната служба за гражданска защита съобщиха за още две жертви в община Лейрия.

Преминаването на бурята "Кристин" бе съпътствано от силни дъждове и пориви на вятъра, достигащи до 150 км/ч, и причини много щети, особено в района на Лисабон и в централната част на страната.

Снимки: БТА

Бурята е изкоренила дървета и е причинила щети по инфраструктурата, както и наводнения, посочи Даниела Фрага, заместник-началник на националните операции на Националната служба за гражданска защита. Тя съобщи за около 3000 инцидента до средата на деня.

Близо 850 000 домакинства или обществени институции останаха без ток в ранните часове на тази сутрин, но този брой намаля през деня.

Много пътища бяха затворени или частично блокирани, включително основната магистрала, свързваща Лисабон със северната част на страната, а железопътният транспорт също беше нарушен на някои места. Няколко общини решиха да затворят училищата, посочва АФП.

#Бурята "Кристин" #Португалия #буря

