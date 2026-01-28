Бурята "Кристин" взе най-малко четири жертви в Португалия

Бурята "Кристин", която връхлетя Португалия през изминалата нощ, причини смъртта на най-малко четирима души в района на Лисабон и в централната част на страната, сочат новите данни на спасителните служби, цитирани от Франс прес.

Сред първите жертви е мъж, загинал в предградие на Лисабон, когато колата му е била премазана от изкоренено от вятъра дърво. Още един мъж е загинал в окръг Лейрия, в резултат на падане на "метална конструкция", съобщиха от гражданската защита в първоначалната си сводка.

По-късно от Националната служба за гражданска защита съобщиха за още две жертви в община Лейрия.

Преминаването на бурята "Кристин" бе съпътствано от силни дъждове и пориви на вятъра, достигащи до 150 км/ч, и причини много щети, особено в района на Лисабон и в централната част на страната.

Бурята е изкоренила дървета и е причинила щети по инфраструктурата, както и наводнения, посочи Даниела Фрага, заместник-началник на националните операции на Националната служба за гражданска защита. Тя съобщи за около 3000 инцидента до средата на деня.

Близо 850 000 домакинства или обществени институции останаха без ток в ранните часове на тази сутрин, но този брой намаля през деня.

Много пътища бяха затворени или частично блокирани, включително основната магистрала, свързваща Лисабон със северната част на страната, а железопътният транспорт също беше нарушен на някои места. Няколко общини решиха да затворят училищата, посочва АФП.