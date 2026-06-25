Елена Остапенко и Мадисън Кийс продължават уверено към нова титла в Ийстбърн

Бившите шампионки Елена Остапенко и Мадисън Кийс продължават успешния си поход на турнира по тенис на трева в Ийстбърн и вече са сред четирите най-добри състезателки в надпреварата.

Шампионката от 2021 година Остапенко не остави шансове на туркинята Зейнеп Сьонмез и се наложи с категоричното 6:3, 6:0. Латвийката демонстрира солидна игра и затвори двубоя само в два сета, за да си осигури място на полуфиналите.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу опитната германка Татяна Мария, която отстрани чехкинята Тереза Валентова след успех със 6:3, 7:5.

Без особени затруднения към полуфиналите продължи и шампионката от 2023 година Мадисън Кийс. Американката се справи със сънародничката си МакКартни Кеслър с 6:3, 6:1 за малко повече от час игра.

Следващото препятствие пред Кийс ще бъде чехкинята Петра Марчинко. Тя достигна до тази фаза след оспорвана победа над Кейти МакНали с 6:3, 4:6, 6:4 в двубой, продължил повече от два часа.

С класирането си за полуфиналите Остапенко и Кийс запазват шансове да добавят нова титла от Ийстбърн към колекциите си непосредствено преди началото на Уимбълдън.