Елена Рибакина ще спори за титлата на Australian Open

Елена Рибакова ще спори за титлата на Australian Open

Във втория полуфинал в надпреварата тя победи с 2:0 сета Джесика Пегула (САЩ).

Елена Рибакина
Снимка: БГНЕС
Представителката на Казахстан Елена Рибакина се класира за финала на Australian Open. Във втория полуфинал в надпреварата тя победи с 2:0 сета Джесика Пегула (САЩ), в отделните части 6:3, 7:6 (7). Срещата продължи точно 100 минути, но можеше да приключи и по-рано, но Рибакина пропусна при мачбола при 5:3 във втория сет.

На финала в събота Рибакина ще се изправи срещу световната №1 Арина Сабаленка, която в първия полуфинал се наложи в два сета над Елина Свитолина (Украйна).

Рибакина, която е шампионка от Уимбълдън за 2022 година, игра финал на Откритото първенство на Австралия през 2023 година, в който отстъпи в три сета именно Арина Сабаленка.

Рибакина започна много добре мача и в началните му минути изглеждаше, че тя може да постигне поне толкова убедителна победа, колкото и тази на Сабаленка. Казахстанката водеше с 4:1 гейма и имаше две точки за втори пробив в мача, но Пегула ги отрази. Американката обаче не успя да върне изоставането си от брейк и първият сет приключи при 6:3 в полза на Рибакина.

Петата в схемата Рибакина имаше предимство и в началото на втория сет, в който проби първо за 2:1 гейма, а след това и за 3:2. При 5:3 в нейна полза тя имаше три мачбола, но не успя да завтори срещата.

Това окрили Пегула и инициативата премина на страната на американката в следващите минути. След като отрази мачболите, Пегула изравни за 5:5, а след това направи и още един пробив, този път за 6:6.

В тайбрека тя на свой ред стигна до сетболи - първо при 6:5, а след това и при 7:6. Тогава обаче Рибакина показа по-здравите нерви и след бекхенд ретур по правата спечели тайбрека с 9:7 точки, а с това и мача.

Рибакина и Сабаленка имат 14 мача помежду си, като белорускинята води с 8:6 победи.

