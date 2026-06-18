Елизара Янева достигна до първи четвъртфинал на сингъл на турнир от сериите WТА 125

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за първи път в кариерата си за четвъртфинал на сингъл на турнир по тенис от сериите WТА 125.

19-годишната Янева надигра поставената под номер 5 Хасмин Ортенси (Аржетнина) с 6:2, 6:1 за 66 минути във втория кръг на надпреварата на клей в Бреша (Италия) с награден фонд 115 хиляди евро.

Българката започна силно и поведе с 5:1 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част навакса ранен пробив пасив и с шест поредни гейма без особени проблеми затвори мача срещу 159-ата в световната ранглиста аржентинка.

Така Янева заработи 3000 евро и 27 точки за подреждането на WТА, в което заема 229-ата позиция. С доброто си представяне в Бреша тя си гарантира влизане сред първите 220, с което ще запише рекордно класиране в кариерата си, което в момента е 222-о място.

За място на полуфиналите българската тийнейдържка ще се изправи за първи път в кариерата си срещу опитната 34-годишна левичарка Екатерине Горгодзе (Грузия), която сега е 233-а в света, но не достигала до 108-ото място на сингъл.