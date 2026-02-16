Елизара Янева с рекордно класиране в световната ранглиста на WTA

Втората ракета на България при жените Елизара Янева записа най-доброто класиране в кариерата си в световната ранглиста на WTA. 18-годишната тенисистка прогресира с пет позиции и вече заема 228-ото място с актив от 303 точки.

От началото на сезона Янева е сред най-успешните състезателки в турнирите на ITF, където натрупа най-много победи сред българките. В класацията на двойки тя също бележи лек спад и се намира на 737-ата позиция.

Първата ракета на страната Виктория Томова остава 153-а в света с 465 точки. За последно тя участва на турнир от сериите WTA 125 в Оейраш, но отпадна в първия кръг.

Начело в световната ранглиста продължава да бъде Арина Сабаленка с 10 870 точки. Втора е Ига Швьонтек, а трета - шампионката от Australian Open Елена Рибакина.

19-годишната канадка Виктория Мбоко за първи път намери място в топ 10, като се изкачи до десетата позиция.

В подреждането на двойки лидер остава белгийката Елизе Мертенс с 8483 точки.