Елизара Янева с убедителна победа в квалификациите на Уимбълдън

19-годишната българка победи с 6:2, 6:4 представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки. Срещата продължи 70 минути.
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис.
19-годишната българка победи с 6:2, 6:4 представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки. Срещата продължи 70 минути.
За 19-годишната Янева, №201 в световната ранглиста, това е първа победа в квалификациите на турнир от Големия шлем. За талантливата българка това е второ участие в турнир от Големия шлем след дебюта ѝ в пресявките на „Ролан Гарос" през май.
Янева стигна първа до пробив за 3:1, загуби подаването си за 3:2, но със серия от три поредни спечелени гейма взе първия сет с 6:2.
Българката продължи да доминира и поведе с 2:0 във втората част, но допусна изравняване при 2:2. Националката спечели следващите три гейма, за да поведе с 5:2, загуби следващите два за 5:4, но след това стигна до нов пробив и от третия си мачбол триумфира с победата.
Във втория кръг на квалификациите Янева ще играе срещу 24-годишната Кейти Волинец (САЩ), която е №99 в световната ранглиста.
Първата ракета на България Виктория Томова ще започне по-късно днес участието си в квалификациите срещу 19-годишната японка Каю Киношита, №227 в световната ранглиста, която ще дебютира в турнир от Големия шлем.
31-годишната Томова, №174 в класацията на WTA, има пет участия в основната схема на Уимбълдън, като четири пъти е достигала до втория кръг – през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.