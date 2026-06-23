Елизара Янева с убедителна победа в квалификациите на Уимбълдън

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира убедително за втория кръг на квалификациите на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

19-годишната българка победи с 6:2, 6:4 представителката на домакините Юрико Лили Миядзаки. Срещата продължи 70 минути.

За 19-годишната Янева, №201 в световната ранглиста, това е първа победа в квалификациите на турнир от Големия шлем. За талантливата българка това е второ участие в турнир от Големия шлем след дебюта ѝ в пресявките на „Ролан Гарос" през май.

Янева стигна първа до пробив за 3:1, загуби подаването си за 3:2, но със серия от три поредни спечелени гейма взе първия сет с 6:2.

Българката продължи да доминира и поведе с 2:0 във втората част, но допусна изравняване при 2:2. Националката спечели следващите три гейма, за да поведе с 5:2, загуби следващите два за 5:4, но след това стигна до нов пробив и от третия си мачбол триумфира с победата.

Във втория кръг на квалификациите Янева ще играе срещу 24-годишната Кейти Волинец (САЩ), която е №99 в световната ранглиста.

Първата ракета на България Виктория Томова ще започне по-късно днес участието си в квалификациите срещу 19-годишната японка Каю Киношита, №227 в световната ранглиста, която ще дебютира в турнир от Големия шлем.

31-годишната Томова, №174 в класацията на WTA, има пет участия в основната схема на Уимбълдън, като четири пъти е достигала до втория кръг – през 2018, 2022, 2023 и 2025 година.