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Емануел Луканов: Като поведем, трябва да търсим начин да затворим мача

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Спорт
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Треньорът на Дунав определи равенството 2:2 с Локомотив София като най-доброто домакинско представяне на русенци след завръщането им в елита

Емануел Луканов: Като поведем, трябва да търсим начин да затворим мача
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Дунав Емануел Луканов остана със смесени чувства след равенството 2:2 с Локомотив София в седмия кръг на Първа лига. Специалистът смята, че русенци са заслужавали победата, но призна, че отборът му все още трябва да подобрява поведението си в моментите, когато има преднина.

"Като поведем, да търсим да затворим мача. Тези моменти трябва да ги изчистваме, за да може, когато отборът страда, да не получава гол. Това е апелът ми към футболистите. И аз като треньор в тренировъчния процес ще работя върху този елемент“, заяви Луканов.

Наставникът беше категоричен, че Дунав е пропуснал възможността да прибави три точки към актива си, въпреки че в края и Локомотив получи шанс да измъкне победата.

"Днес съм сигурен, че загубихме две точки. От друга страна, в последните минути те имаха положение. Ако беше влязло, пак отиваме да се обясняваме, отиваме на някакви ментални кризи и неприятни моменти“, коментира той.

Луканов поздрави Локомотив София за представянето и отправи пожелания към треньора на столичани Любослав Пенев за пълно възстановяване.

Според наставника на "драконите“ неговият отбор е имал достатъчно възможности да реши срещата. Дунав започна активно, първоначално стигна до отменено попадение заради засада, а впоследствие поведе от дузпа.

"Първото полувреме беше въпрос на време да отбележим гол. Отбелязахме – засада. Пак тръгнахме, натискахме, стигнахме до дузпа и отбелязахме. Второто полувреме не се затворихме. Веднага имахме положение сами срещу вратаря. Но трябва да работим в тези ситуации, в двете фази – и в защита, и в нападение, да бъдем малко по-конкретни“, обясни Луканов.

Треньорът открои и различния тактически подход на Дунав в сравнение с предишните срещи. Русенци изнесоха играта по-напред и заложиха на двама физически силни нападатели, с които да задържат топката и да създават повече проблеми на противниковата защита.

"Днес подходихме абсолютно по различен начин. Излязохме малко по-напред. Центърът на тежестта на самия отбор, като халфове, беше малко по-близо до противниковата врата. Играхме с двама „тежки“ нападатели, които имат качествата да задържат топката, да прехванем втора топка и да бъдем малко по-застрашителни към противника“, каза специалистът.

Именно заради представянето и създадените положения Луканов определи двубоя като най-силния домакински мач на Дунав до този момент след завръщането в Първа лига.

Наставникът призова и за търпение към състава, тъй като голяма част от футболистите правят първите си стъпки на най-високото ниво в българския футбол.

"Ние играем с абсолютни дебютанти в Първа лига. Като махнем Георги Китанов и Ибрахим Кейта донякъде, всички други тепърва усещат вкуса на елита, включително чужденците – и за тях е нещо ново. Другите момчета цял живот са били във втория ешелон“, заяви Луканов.

Според него натрупването на мачове постепенно помага на футболистите да се адаптират към по-високата динамика и изискванията в Първа лига.

"Те с всеки един мач си подобряват навиците. Виждат какви са обстоятелствата в Първа лига, виждат динамиката. Мисля, че с всеки един мач ние надграждаме и си подобряваме състоянието от физически и психологически аспект“, завърши Емануел Луканов.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #ПФК Локомотив София #Емануел Луканов

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