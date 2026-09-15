Ерлинг Холанд: Все още съм на 26 и мога да развивам играта си

Ерлинг Холанд продължава да пренаписва рекордите с екипа на Манчестър Сити, но въпреки поредното си историческо постижение норвежецът е убеден, че все още има аспекти от играта си, които може да подобри.

26-годишният нападател отбеляза единствения гол при победата с 1:0 над Манчестър Юнайтед на „Олд Трафорд“. Попадението в 60-ата минута донесе успеха на водения от Енцо Мареска тим, който игра с десет души, а за Холанд то имаше и допълнително значение.

Норвежецът вече има девет гола в осем дербита на Манчестър във Висшата лига, с което стана най-резултатният футболист в този сблъсък от създаването на Премиър лийг. Той изпревари Серхио Агуеро и Уейн Рууни, които са отбелязали по осем попадения.

"Знаех за този рекорд. Бях чел за него и той остана някъде в главата ми. Изключително горд съм. Това е нещо, което ме прави наистина много щастлив, защото всички знаем колко специален е този мач“, заяви Холанд.

Нападателят призна, че дербито е придобило особено значение за него още след пристигането му в Манчестър.

"Откакто дойдох в Манчестър, те ми дават по малко, аз им връщам по малко. Но всичко е свързано със закачките, с любовта към играта и с това да се бориш за своя отбор. Още от първото ми дерби срещу Манчестър Юнайтед на "Етихад“ този мач винаги е бил специален.“

Рекордното попадение на "Олд Трафорд“ дойде след инстинктивна реакция на норвежеца. Голът беше потвърден след продължителна проверка с ВАР, а Холанд обясни, че в подобни ситуации не разчита на предварително подготвено решение.

"Това е чист инстинкт – правя онова, което усещам като правилно. В крайна сметка няма формула как да завършиш една ситуация. Просто трябва да опиташ да пратиш топката в мрежата и да стреляш достатъчно добре, за да не може вратарят да спаси. Това се опитвам да правя.“

Победата в дербито беше четвърта от четири мача за Манчестър Сити във Висшата лига от началото на сезона под ръководството на Енцо Мареска.

Въпреки собствените си голови постижения Холанд не възнамерява да се задоволява с постигнатото. Норвежецът разкри, че има лични цели за сезона, но поставя развитието си и приноса към отбора над индивидуалната статистика.

"Разбира се, че имам лични цели, но за мен все още става дума за развитие. Все още съм на 26 години и мога да подобрявам части от играта си.“

За нападателя основното изискване към самия него остава непроменено – да бъде футболистът, който прави разликата в решаващите моменти.