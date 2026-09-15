Трабзонспор посяга към Томас Райс, турският гранд вече преговаря с Лудогорец

Клубът от Трабзон е набелязал германския специалист за нов старши треньор, но ще трябва да плати компенсация на разградчани
Турският гранд Трабзонспор проявява сериозен интерес към старши треньора на Лудогорец Томас Райс. Според информация на турския вестник „Таквим“ ръководството на клуба вече е установило контакт както с германския специалист, така и с управата на българския шампион.
Трабзонспор търси постоянен наставник след раздялата с Фатих Теке. Отборът заема седмото място в турската Суперлига със 7 точки след първите пет кръга, а амбициите на ръководството са тимът да се намеси в битката за титлата и да се представи силно в Лигата на конференциите.
Именно Райс е определян като един от най-подходящите кандидати за поста. В Турция германецът остави отлични впечатления с работата си начело на Самсунспор, който изведе до третото място в Суперлигата през сезон 2024/25. Тактическата му подготовка и дисциплината, която налага в своите отбори, са сред основните аргументи на Трабзонспор да се насочи към него.
Райс пое Лудогорец през лятото в труден момент, само около седмица преди първия официален двубой на разградчани. Въпреки краткото време за подготовка германецът няма поражение в първенството след девет срещи - седем победи и две равенства, които отреждат на "орлите“ второто място във временното класиране. Европейската кампания обаче приключи по-рано от очакваното след отпадането от Апоел (Тел Авив) в Лигата на конференциите.
Евентуална раздяла няма да бъде толкова лесна за Трабзонспор. Томас Райс има договор с Лудогорец до юни 2027 година, което означава, че турският клуб ще трябва да постигне споразумение с разградчани и да плати компенсация, ако иска да го привлече още сега.
Предстои да стане ясно дали първоначалните разговори ще прераснат в официални преговори и дали Лудогорец е готов да се раздели с наставника си само няколко месеца след назначаването му.