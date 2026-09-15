Трабзонспор посяга към Томас Райс, турският гранд вече преговаря с Лудогорец

Турският гранд Трабзонспор проявява сериозен интерес към старши треньора на Лудогорец Томас Райс. Според информация на турския вестник „Таквим“ ръководството на клуба вече е установило контакт както с германския специалист, така и с управата на българския шампион.

Трабзонспор търси постоянен наставник след раздялата с Фатих Теке. Отборът заема седмото място в турската Суперлига със 7 точки след първите пет кръга, а амбициите на ръководството са тимът да се намеси в битката за титлата и да се представи силно в Лигата на конференциите.

Именно Райс е определян като един от най-подходящите кандидати за поста. В Турция германецът остави отлични впечатления с работата си начело на Самсунспор, който изведе до третото място в Суперлигата през сезон 2024/25. Тактическата му подготовка и дисциплината, която налага в своите отбори, са сред основните аргументи на Трабзонспор да се насочи към него.

Райс пое Лудогорец през лятото в труден момент, само около седмица преди първия официален двубой на разградчани. Въпреки краткото време за подготовка германецът няма поражение в първенството след девет срещи - седем победи и две равенства, които отреждат на "орлите“ второто място във временното класиране. Европейската кампания обаче приключи по-рано от очакваното след отпадането от Апоел (Тел Авив) в Лигата на конференциите.

Евентуална раздяла няма да бъде толкова лесна за Трабзонспор. Томас Райс има договор с Лудогорец до юни 2027 година, което означава, че турският клуб ще трябва да постигне споразумение с разградчани и да плати компенсация, ако иска да го привлече още сега.

Предстои да стане ясно дали първоначалните разговори ще прераснат в официални преговори и дали Лудогорец е готов да се раздели с наставника си само няколко месеца след назначаването му.







