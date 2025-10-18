Еспаньол записа първа победа като гост на Реал Овиедо от 1995 г.

Еспаньол прекрати дългата си серия без победа в Овиедо, след като вкара късни голове за успех с 2:0 срещу "сините" в първи мач от деветия кръг на Ла Лига. Така каталунците се изкачиха на пето място в класирането с 15 точки, колкото има и четвъртият Бетис.

Еспаньол нямаше победа за първенството в Овиедо от 1995, но се възползва от недобрата форма на съперника си в петък вечер. "Сините" загубиха три от четири домакинства от началото на сезона в Ла Лига и при всички случаи го направиха с два или повече гола. Те са 18-и с шест точки.

Мачът започна по необичаен начин, след като футболистите на двата отбора останаха неподвижни в първите 15 секунди. Те го направиха в знак на протест срещу решението на Ла Лига да насрочи срещата между Барселона и Виляреал в Маями на 20 декември. Испанската телевизия избра да не показва този момент от мача и вместо това даде външни кадри на стадион "Карлос Тартиер".

Самият двубой имаше общо 14 удара в двете врати, повечето от които бяха дело на Еспаньол. Каталунците поведоха 17 минути преди края с попадение на Кике Гарсия, а след него Пере Мия се възползва от пас на Омар Ел Хилали на далечна греда и се разписа за крайното 2:0.