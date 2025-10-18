БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Еспаньол записа първа победа като гост на Реал Овиедо от 1995 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Каталунците се изкачиха на пето място във временното класиране.

Еспаньол
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Еспаньол прекрати дългата си серия без победа в Овиедо, след като вкара късни голове за успех с 2:0 срещу "сините" в първи мач от деветия кръг на Ла Лига. Така каталунците се изкачиха на пето място в класирането с 15 точки, колкото има и четвъртият Бетис.

Еспаньол нямаше победа за първенството в Овиедо от 1995, но се възползва от недобрата форма на съперника си в петък вечер. "Сините" загубиха три от четири домакинства от началото на сезона в Ла Лига и при всички случаи го направиха с два или повече гола. Те са 18-и с шест точки.

Мачът започна по необичаен начин, след като футболистите на двата отбора останаха неподвижни в първите 15 секунди. Те го направиха в знак на протест срещу решението на Ла Лига да насрочи срещата между Барселона и Виляреал в Маями на 20 декември. Испанската телевизия избра да не показва този момент от мача и вместо това даде външни кадри на стадион "Карлос Тартиер".

Самият двубой имаше общо 14 удара в двете врати, повечето от които бяха дело на Еспаньол. Каталунците поведоха 17 минути преди края с попадение на Кике Гарсия, а след него Пере Мия се възползва от пас на Омар Ел Хилали на далечна греда и се разписа за крайното 2:0.

#ФК Реал Овиедо #Ла Лига 2025/26 #ФК Еспаньол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
2
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента (ОБЗОР)
3
Коалицията под напрежение: ГЕРБ търси ново мнозинство в парламента...
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
4
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
5
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
6
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Европейски футбол

Алегри потвърди отсъствието на Пулишич, Еступинян и Рабио срещу Фиорентина
Алегри потвърди отсъствието на Пулишич, Еступинян и Рабио срещу Фиорентина
Унион Берлин удължи мъката на Борусия Мьонхенгладбах Унион Берлин удължи мъката на Борусия Мьонхенгладбах
Чете се за: 01:22 мин.
ПСЖ се спаси от историческа издънка и временно остава на върха в Лига 1 ПСЖ се спаси от историческа издънка и временно остава на върха в Лига 1
Чете се за: 04:52 мин.
Илия Груев дебютира със загуба в треньорския щаб на Фортуна Дюселдорф Илия Груев дебютира със загуба в треньорския щаб на Фортуна Дюселдорф
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: Пикси вече не е треньор на Сърбия Официално: Пикси вече не е треньор на Сърбия
Чете се за: 00:40 мин.
Постекоглу пледира за търпение и отново обеща трофей Постекоглу пледира за търпение и отново обеща трофей
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село" Кризата с боклука: Тестват пробен режим в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони 18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони
Чете се за: 02:07 мин.
Общество
Обраха офиса на доброволците, спасявали хора в Елените
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали младежи
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
За нова схема за онлайн измами в платформите за продажба на стоки...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ