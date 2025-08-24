БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в...
Чете се за: 02:30 мин.
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното...
Чете се за: 05:37 мин.

Евертън победи Брайтън в първия си мач на стадион "Хил Дикинсън"

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
висша лига
Евертън победи Брайтън с 2:0 в мач от втория кръг на Висшата лига. Това бе първи мач за "карамелите" на новия им стадион "Хил Дикинсън" в Ливърпул.

Първата по-опасна ситуация в мача бе на сметката на гостите. Каору Митома можеше да открие резултата, но стреля в напречната греда.

В 23-ата минута възпитаниците на Дейвид Мойс отбелязаха първия си гол на новия стадион. Лятното попълнение Джак Грийлиш проби в наказателното поле и отправи успоредно на голлинията подаване във вратарското поле към Илиман Ндиай. Полузащитникът засече с едно докосване за 1:0. Голмайсторът вкара последния гол за "карамелите" на "Гудисън Парк", като се разписа два пъти при успеха над Саутхемптън с 2:0 на 18 май. Сега той вкара и първото попълнение при откриването на новия дом.

В края на първата част "чайките" отново нямаха късмет. Този път Жан Пол ван Хеке обстрелва вратата на Джордан Пикфорд, но намери лявата греда.

След почивката футболистите в синьо удвоиха преднината си. Джеймс Гарнър записа името си сред голмайсторите с плътен изстрел от движение извън наказателното поле.

Четвърт час преди края на редовното време играчите на Фабиан Хюрцелер получиха дузпа, след като Киърън Дюсбъри-Хол блокира с ръка удар на Янкуба Минте. Джордан Пикфорд обаче спаси изпълнението на Дани Уелбек.

Евертън заема 8-ото място в класирането с актив от 3 точки. Брайтън е 17-и само с точка.

Другият мач, игран по същото време, между Кристъл Палас и Нотингам Форест, завърши при равенство 1:1.

Домакините откриха резултата на стадион "Селхърст Парк" в Лондон в 37-ата минута. Исмаила Сар засече от воле центриране в наказателното поле на Даниел Муньос.

В добавеното време Марк Гехи можеше да удвои аванса на лондончани, но стреля с глава в лявата греда.

През втората част гостите възобновиха равенството с първия си точен удар. Дан Ндойе изведе Калъм Хъдсън-Одой сам срещу вратаря. Англичанинът изравни с плътен шут в близкия ъгъл.

В добавеното време на срещата Игор Жезуш можеше да донесе обрат за мидландци, но стреля в дясната греда.

Нотингам Форест се намира на 4-ата позиция в подреждането с 4 пункта. Кристъл Палас има 2 точки, което му отрежда 13-ото място.

