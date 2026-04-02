Евро 2028 ще предложи по-достъпни билети от тези за Мондиал 2026, над 1 милион от тях ще бъдат на цени между 30 и 60 евро

На фона на високите според феновете цени на билетите за световното първенство през 2026 г., УЕФА има за цел да запази атрактивни цени за Евро 2028, домакини на което ще са Обединеното кралство и Република Ирландия.

Европейската футболна централа очевидно не иска да повтори грешката на ФИФА.

УЕФА не възнамерява драстично да увеличава цените за следващото първенство. Въпреки че окончателната ценова структура все още не е потвърдена, това обещание дадоха от европейската централа.

Европейската асоциация на феновете (ESA) дори заведе дело срещу международния управителен орган пред Европейската комисия, осъждайки „непрозрачните и несправедливи“ процедури за закупуване на билети за Мондиал 2026. Те са в четири ценови категории, като най-евтиният от четвърта категория започва от 60 долара (45 британски лири) за мач от груповата фаза, а най-скъпият – билет от първа категория за мач от груповата фаза с висок профил – струва до 2700 долара (2050 британски лири).

На Евро 2028 цената на билетите от категория Fans First ще стартира от 26 паунда (30 евро), докато място от категория 3 ще струва около 52 паунда (60 евро).

През ноември 2025 г. главният изпълнителен директор на Английската футболна асоциация Марк Белингам обеща, че близо 1,5 милиона билета в тези две категории ще бъдат продадени всеки за по-малко от 60 евро. УЕФА потвърди информацията, като уточни, че 40% от 3-те милиона билета ще бъдат на тази цена.

Цените на пропуските за Евро 2028, което ще се проведе от 9 юни до 9 юли, се очертават да бъдат по-достъпни за феновете на различните нации, които също така ще имат и допълнителни разходи по време на престоя си.