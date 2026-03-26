БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Европейски грандове в битка за подписа на Горецка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Наполи се включи в надпреварата за германския национал, който може да напусне Байерн като свободен агент

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Полузащитникът на Байерн Мюнхен Леон Горецка може да се превърне в един от най-желаните свободни агенти на трансферния пазар това лято.

Договорът на 31-годишния германски национал изтича на 30 юни, като към момента няма индикации, че той ще го поднови. Това засилва интереса към него от редица европейски грандове.

Според информациите от Италия, Наполи е последният клуб, който следи отблизо ситуацията около халфа. Южняците се присъединяват към Милан и Интер, които също проявяват сериозен интерес.

В надпреварата за подписа на Горецка са още Ювентус, Атлетико Мадрид и Арсенал.

Ситуацията в халфовата линия на Наполи остава динамична, като бъдещето на Андре-Франк Замбо Ангуиса и Скот Мактоминей все още не е окончателно изяснено, а Кевин Де Бройне наскоро се завърна след продължителна контузия.

Очаква се през следващите месеци интересът към Горецка да се засили още повече, превръщайки го в едно от най-апетитните имена на летния трансферен пазар.

Гледайте новините и в Метрото Metro
Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ