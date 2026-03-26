Европейски грандове в битка за подписа на Горецка

Полузащитникът на Байерн Мюнхен Леон Горецка може да се превърне в един от най-желаните свободни агенти на трансферния пазар това лято.

Договорът на 31-годишния германски национал изтича на 30 юни, като към момента няма индикации, че той ще го поднови. Това засилва интереса към него от редица европейски грандове.

Според информациите от Италия, Наполи е последният клуб, който следи отблизо ситуацията около халфа. Южняците се присъединяват към Милан и Интер, които също проявяват сериозен интерес.

В надпреварата за подписа на Горецка са още Ювентус, Атлетико Мадрид и Арсенал.

Ситуацията в халфовата линия на Наполи остава динамична, като бъдещето на Андре-Франк Замбо Ангуиса и Скот Мактоминей все още не е окончателно изяснено, а Кевин Де Бройне наскоро се завърна след продължителна контузия.

Очаква се през следващите месеци интересът към Горецка да се засили още повече, превръщайки го в едно от най-апетитните имена на летния трансферен пазар.