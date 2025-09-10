Еврозоната и еврото – лесно и забавно

Вече има над 29 милиарда евробанкноти с обща стойност над 1,5 трилиона евро.
Те са сигурни и безопасни, така че можеш да плащаш без притеснение .
В бъдеще може да се появи цифрово евро, което ще работи заедно с банкнотите и ще ти позволи да плащаш лесно и с телефона.
Пътувания и шопинг
С евро можеш да отидеш на концерт в Берлин или уикенд в Рим без да сменяш пари и без излишни такси.
Плащаш за кафе, билети и сувенири в 20 държави от ЕС.
Лесно сравняваш цените – новите маратонки могат да са по-евтини в Испания, а билетът за фестивал по-достъпен в Холандия.
Дигиталното евро = по-малко хартиени банкноти, което помага на природата.
Следване и живот в Европа
Не е нужно да сменяш пари за такси и живот в университети в други страни.
Лесно сравняваш разходите за квартира, храна и учебни материали.
Банковите карти и дигиталните плащания работят навсякъде.
Планираш бюджета си и пътуваш за стажове или културни събития.
Fun facts
Евробанкнотите са сигурни и еко-френдли – не могат да се фалшифицират и щадят планетата.
Идеята: с евро пътуваш, плащаш и учиш по-бързо, по-лесно и по-еко.