БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Еврозоната и еврото – лесно и забавно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Знаете ли че?
Запази
литва получи 114 тона евробанкноти
Слушай новината


Вече има над 29 милиарда евробанкноти с обща стойност над 1,5 трилиона евро.
Те са сигурни и безопасни, така че можеш да плащаш без притеснение .
В бъдеще може да се появи цифрово евро, което ще работи заедно с банкнотите и ще ти позволи да плащаш лесно и с телефона.


Пътувания и шопинг
С евро можеш да отидеш на концерт в Берлин или уикенд в Рим без да сменяш пари и без излишни такси.
Плащаш за кафе, билети и сувенири в 20 държави от ЕС.
Лесно сравняваш цените – новите маратонки могат да са по-евтини в Испания, а билетът за фестивал по-достъпен в Холандия.

Дигиталното евро = по-малко хартиени банкноти, което помага на природата.


Следване и живот в Европа
Не е нужно да сменяш пари за такси и живот в университети в други страни.
Лесно сравняваш разходите за квартира, храна и учебни материали.
Банковите карти и дигиталните плащания работят навсякъде.
Планираш бюджета си и пътуваш за стажове или културни събития.


Fun facts
Евробанкнотите са сигурни и еко-френдли – не могат да се фалшифицират и щадят планетата.
Идеята: с евро пътуваш, плащаш и учиш по-бързо, по-лесно и по-еко.

Последвайте ни

ТОП 24

15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
1
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
2
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още две...
През сливата и в манастира: Мечка уби три агнета, дарени за курбан
4
През сливата и в манастира: Мечка уби три агнета, дарени за курбан
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
5
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
6
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
6
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...

Още от: У нас

Еврото идва!
Еврото идва!
Иван Иванов се завърна у нас като шампион от US Open! Иван Иванов се завърна у нас като шампион от US Open!
Чете се за: 01:47 мин.
Опасност онлайн: фалшиви лекарства за отслабване Опасност онлайн: фалшиви лекарства за отслабване
Чете се за: 01:30 мин.
Новините 09.09.2025г. Новините 09.09.2025г.
Чете се за: 00:15 мин.
Времето през седмицата 8 - 14 септември Времето през седмицата 8 - 14 септември
Чете се за: 01:05 мин.
България се готви за еврото! България се готви за еврото!
Чете се за: 00:25 мин.

Водещи новини

Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Руски дронове в небето на Полша: Провокация на Русия и тест за...
Чете се за: 05:07 мин.
Европа
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ