Еврозоната и еврото – лесно и забавно



Вече има над 29 милиарда евробанкноти с обща стойност над 1,5 трилиона евро.

Те са сигурни и безопасни, така че можеш да плащаш без притеснение .

В бъдеще може да се появи цифрово евро, което ще работи заедно с банкнотите и ще ти позволи да плащаш лесно и с телефона.



Пътувания и шопинг

С евро можеш да отидеш на концерт в Берлин или уикенд в Рим без да сменяш пари и без излишни такси.

Плащаш за кафе, билети и сувенири в 20 държави от ЕС.

Лесно сравняваш цените – новите маратонки могат да са по-евтини в Испания, а билетът за фестивал по-достъпен в Холандия.

Дигиталното евро = по-малко хартиени банкноти, което помага на природата.



Следване и живот в Европа

Не е нужно да сменяш пари за такси и живот в университети в други страни.

Лесно сравняваш разходите за квартира, храна и учебни материали.

Банковите карти и дигиталните плащания работят навсякъде.

Планираш бюджета си и пътуваш за стажове или културни събития.



Fun facts

Евробанкнотите са сигурни и еко-френдли – не могат да се фалшифицират и щадят планетата.

Идеята: с евро пътуваш, плащаш и учиш по-бързо, по-лесно и по-еко.