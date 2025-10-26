БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Чете се за: 02:42 мин.
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Чете се за: 01:07 мин.

Езе наказа бившия си отбор и донесе нови три точки на Арсенал

Спорт
Перфектният уикенд за селекцията на Микел Артета бе допринесен и от загубата на Манчестър Сити.

Арсенал
Арсенал победи с 1:0 у дома Кристъл Палас в лондонското дерби от деветия кръг във Висшата лига. Голът на победата за лидера в класирането беше реализиран от бившия футболист на "орлите" Еберечи Езе в 39-ата минута.

"Артилеристите" печелят за четвърти път през сезона с този резултат, а след почивката Габриел също беше близо до попадението във вратата на гостите, които се намират на десето място във временното класиране.

Водачът до момента Арсенал има 22 пункта и води с 4 пред Борнемут. "Черешките" победиха с 2:0 на свой терен Нотингам Форест след попадения на Маркъс Тавърниър и Ели Крупи преди почивката.

Нотингам е на 18-та позиция със само 5 спечелени точки.

Манчестър Сити загуби с 0:1 като гост на Астън Вила след гол на Мати Кеш в 19-ата минута. В последните секунди на редовното време попадение на Ерлинг Холанд беше отменено заради засада.

"Гражданите" са на четвърто място с 16 точки, докато отборът от Бирмингам заема седмата позиция с 15 пункта.

Бърнли победи с 3:2 като гост на Уулвърхемптън, а с два гола за "вълците" се отличи Зиян Флеминг.

