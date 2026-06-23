Факелно бягане в Благоевград отбеляза Международния олимпийски ден

Международният олимпийски ден беше отбелязан с традиционно факелно бягане в парк „Бачиново“ в Благоевград. В инициативата се включиха студенти и преподаватели от Югозападния университет „Неофит Рилски“, състезатели от спортни клубове, ученици и десетки граждани, обединени от идеята за популяризиране на спорта и олимпийските ценности.

Събитието има дългогодишна история в областния град и се провежда повече от три десетилетия. Според доц. Даниела Томова, ръководител на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“ в ЮЗУ и член на Комисията „Национална олимпийска академия“ към Българския олимпийски комитет, инициативата насърчава активния начин на живот и утвърждава ценности като солидарност, уважение и обединение между хората.

Кулминацията на проявата бе символичното запалване на олимпийския огън от бившия национал по волейбол Светослав Гоцев и участника на зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 Даниел Пешков.

Пред медиите Гоцев подчерта значението на спорта за изграждането на дисциплина, отговорност и здравословни навици сред младите хора. Той призова подрастващите да преследват мечтите си и да не подценяват образованието, защото спортът и ученето могат успешно да вървят ръка за ръка.

Даниел Пешков също отправи вдъхновяващо послание към младите. Състезателят по ски бягане сподели, че участието му на олимпийски игри е сбъдната детска мечта, реализирана благодарение на години труд, постоянство и вяра в собствените възможности. Той насърчи младите хора да спортуват активно и да избягват вредните зависимости.

Сред официалните гости на събитието бяха представители на местната власт и академичната общност, които поздравиха участниците и подкрепиха инициативата.

Организатори на факелното бягане са Българският олимпийски комитет, Югозападният университет „Неофит Рилски“, Община Благоевград и Олимпийски клуб – Благоевград. Събитието за пореден път затвърди посланието, че спортът е не само средство за физическо развитие, но и важен фактор за изграждането на активни и отговорни личности.