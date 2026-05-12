Феновете на Локомотив Пловдив ще бъдат разположени в сектори "А" и "Б" на финала за Купата на България

Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че сектори “А” и “Б” на Националния стадион "Васил Левски" ще бъдат изцяло на разположение на “черно-белите” фенове за финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА на 20 май.

От клуба уточниха, че се очаква в днешния ден да стартира продажбата на билети за сектор "А". Пропуските ще се продават единствено на касата на "Лаута", която ще работи от 11:00 до 19:00 часа без почивен ден.

Входните талони за сектор "Б" вече са налични, като ще бъдат и останалите блокове на сектора ще бъдат пуснати в продажба.

Цени на билетите:

- Сектор “Б” - 12 евро (23,47 лева);

- Сектор „А” - 20 евро (39,12 лева);

- Сектор А, ложа 6 и 7 - 40 евро (78,23 лева).

Само деца до 7 години ще влизат безплатно, но без запазено място. Абсолютно всички деца, които са на възраст до 16 години, ще трябва да бъдат с придружител и коректно попълнена декларация.

От Локомотив напомнят, че продължават записванията и за организирана екскурзия за феновете на отбора за предстоящия финал.