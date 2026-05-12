БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Феновете на Локомотив Пловдив ще бъдат разположени в сектори "А" и "Б" на финала за Купата на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Очаква се продажбата на билети да стартира днес.

Локомотив Пловдив фен запалянко публика
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ръководството на Локомотив Пловдив обяви, че сектори “А” и “Б” на Националния стадион "Васил Левски" ще бъдат изцяло на разположение на “черно-белите” фенове за финала за Купата на България по футбол срещу ЦСКА на 20 май.

От клуба уточниха, че се очаква в днешния ден да стартира продажбата на билети за сектор "А". Пропуските ще се продават единствено на касата на "Лаута", която ще работи от 11:00 до 19:00 часа без почивен ден.

Входните талони за сектор "Б" вече са налични, като ще бъдат и останалите блокове на сектора ще бъдат пуснати в продажба.

Цени на билетите:

- Сектор “Б” - 12 евро (23,47 лева);

- Сектор „А” - 20 евро (39,12 лева);

- Сектор А, ложа 6 и 7 - 40 евро (78,23 лева).

Само деца до 7 години ще влизат безплатно, но без запазено място. Абсолютно всички деца, които са на възраст до 16 години, ще трябва да бъдат с придружител и коректно попълнена декларация.

От Локомотив напомнят, че продължават записванията и за организирана екскурзия за феновете на отбора за предстоящия финал.

Свързани статии:

Билетите за финала за Купата на България предизвикаха истерия сред феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив
Билетите за финала за Купата на България предизвикаха истерия сред феновете на ЦСКА и Локомотив Пловдив
Привържениците на ЦСКА изкупиха Сектор "Г“ за минути, а тези на...
Чете се за: 01:10 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
1
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край на пировете по време на чума
2
"Прогресивна България" с мерки срещу високите цени: Край...
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните дружества, както и сключване на договори и обществени поръчки
3
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...
Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни паркове" Румен Димитров
4
Освободен е директорът на столичното предприятие "Гробищни...
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е недоразумение, заяви за БНТ патриарх Даниил
5
Забраната да се служи на български в църквата в Одрин е...
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
6
Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
3
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Футбол

БПФЛ: Не позволявайте излишно напрежение да помрачи един от най-големите футболни празници в страната
БПФЛ: Не позволявайте излишно напрежение да помрачи един от най-големите футболни празници в страната
Черно море и Локомотив Пловдив излизат в директен сблъсък за петото място Черно море и Локомотив Пловдив излизат в директен сблъсък за петото място
Чете се за: 02:55 мин.
Игор Тиаго попадна в разширения състав на Бразилия за световното първенство Игор Тиаго попадна в разширения състав на Бразилия за световното първенство
Чете се за: 01:05 мин.
Жирона измъкна точка в края срещу Райо Валекано след късен гол на Стуани Жирона измъкна точка в края срещу Райо Валекано след късен гол на Стуани
Чете се за: 01:37 мин.
Матис Тел бе герой и грешник за Тотнъм при равенството с Лийдс Матис Тел бе герой и грешник за Тотнъм при равенството с Лийдс
Чете се за: 01:37 мин.
Болоня шокира Наполи с победен гол в добавеното време Болоня шокира Наполи с победен гол в добавеното време
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Незабавни проверки след тежката катастрофа край София с жертви и множество ранени
Незабавни проверки след тежката катастрофа край София с жертви и...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Общо 74 нарушения имат двамата шофьори от катастрофата на АМ "Хемус" Общо 74 нарушения имат двамата шофьори от катастрофата на АМ "Хемус"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната Разлики от близо 50% в цените на едни и същи основни стоки в различни региони от страната
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Мерките за овладяването на цените: Депутатите обсъждат предложенията на управляващите Мерките за овладяването на цените: Депутатите обсъждат предложенията на управляващите
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Политическа буря във Великобритания: Натиск за оставката на Киър...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Временната парламентарна правна комисия прие на първо четене три...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Градушка с големина на орех удари сливенското село Жельо войвода
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
От производителя до щанда: Плодовете и зеленчуците скачат двойно в...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ