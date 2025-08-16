Феновете на Славия се нахвърлиха на ръководството на клуба

Феновете на Славия отговориха на ръководство, треньори, футболисти и служители на клуба, които поискаха извинение за нападките срещу тях след поражението с 1:2 от Локомотив Пловдив в петък вечер.

Публикуваме цялото изявление на феновете на "белите" без редакторска намеса:

“До Ръководството, футболистите, треньорите и "пресаташето" на ПФК Славия.

Скъпи служители на ПФК Славия, виждаме че искате извинение за това, че ние като фенове изразихме недоволство си от 4 те поредни загуби и наличието на само 1 точка в класирането от началото на сезона.

Припомняме ви, че това не се случва за първи път в последните 30 години. Припомняме ви, че превърнахте един от най - титулуваните и уважавани клубове в страната в средняк, който се бори дори да не изпадне.

Та "Скъпи" служители на ПФК Славия, на вас ви се плаща да си вършите работата на терена и извън него.

Да пазите доброто име на клуба, да го развивате в крак със съвремието.

Да го представяте с гордост и Славизъм.

Дали получаваме всичко това от вас.... ?

Мислим, че сами знаете отговора... .

На фона на резултатите, които сами говорят към днешна дата, ние фенове бихме се въздържали от извинение и ще работим още повече, за да бъдем отново име, а не само история.

Искаме да припомним, че тези фенове дават от залъка си и даряват времето си, за да гледат и подкрепят отбора, независимо от резултатите и формата.

Тези фенове почистиха това лято стадиона и пространствата около него със собствени сили и средства, за да има Славия едно по-достойно лице.

Инициативи и активности, които в нормалните клубове поемат сами.

Обръщаме внимание, че тези фенове подкрепят във висока и често външно неоправдана степен точно треньорския щаб и футболистите.

Отношението, което получаваме от Президента на клуба за всичко това е, че при всяка медийна изява се говори повече за сини, червени и зелени, от колкото за собствения клуб.

Постоянно се неглижират и обиждат феновете. Неколкократно в пряк текст е казвано, че той предпочита да няма такива на стадиона.

Получаваме футболисти, които в медийните си изяви без капка професионализъм говорят, че са от други отбори и нямат идея какво значи Славия....

Получаваме пресаташе на клуба който живее в 90те години на миналия век. Няма идея как дигитилизацията на съвременното общество е променила медийната среда.

Всичко друго, освен уважение, смирение и извинение от страна на треньорите и на футболистите на ПФК Славия в този момент е крайно неуместно и нежелателно, защото и нашето търпение се изчерпа.

Феновете на Славия не дължат извинение на никой, защото за разлика от вас ние не сме служители, ние даваме от себе си и сърцата си, за да подкрепяме Славия.

Ние не сме на заплата, ние не се храним от Славия, както "служители" на клуба гордо казват.

Ние не дължим извинение на хора, които с действието или бездействието си вредят на Славия, доброто име и историята й!

Напротив Извинение дължите вие за последните 30 години!!!

Уважавайте, за да бъдете уважавани !

Сдружение Слависти

Boys Sofia

Регионални фен клубове из цялата страна”, написаха феновете.