Фенски организации от три континента поискаха оставката на Джани Инфантино

Натискът върху президента на ФИФА Джани Инфантино се засилва, след като големи организации на футболните привърженици от Европа, Африка и Северна Америка подкрепиха петиция с искане за неговата оставка и сериозни реформи в управлението на световния футбол.

Към инициативата се присъедини групата Европейски футболни привърженици, която подкрепи позицията на Африканските футболни привърженици и Съвета на привържениците в Северна Америка. Зад искането застават и десетки национални фенски организации.

Една от основните причини за недоволството е идеята за продажба на акции от световното първенство на частни инвеститори. Европейската организация определя футбола като „социално благо“ и категорично се противопоставя на подобна стъпка.

"Този срамен опит на един индивид – в случая самият президент на ФИФА – да продаде световното първенство на частни инвеститори е предателство към футбола, което никога няма да бъде забравено“, се казва в декларацията.

Фенските организации настояват и за създаването на широка международна коалиция, която да работи за промяна в управлението на световната футболна централа.

"Време е за широка коалиция, която да спре Джани Инфантино от това да поругава президентската институция във ФИФА и да се върне ролята ѝ на закрилник на футбола“, заявяват още привържениците.

По този начин призивът за оттеглянето на Инфантино вече получава подкрепа от фенски структури на три континента, а недоволството е насочено не само към президента на ФИФА, но и към необходимостта от по-мащабни реформи в организацията.