Фенски организации от три континента поискаха оставката на Джани Инфантино

Привържениците настояват за реформи във ФИФА и се обявиха срещу идеята за продажба на акции от световното първенство на частни инвеститори
Натискът върху президента на ФИФА Джани Инфантино се засилва, след като големи организации на футболните привърженици от Европа, Африка и Северна Америка подкрепиха петиция с искане за неговата оставка и сериозни реформи в управлението на световния футбол.
Към инициативата се присъедини групата Европейски футболни привърженици, която подкрепи позицията на Африканските футболни привърженици и Съвета на привържениците в Северна Америка. Зад искането застават и десетки национални фенски организации.
Една от основните причини за недоволството е идеята за продажба на акции от световното първенство на частни инвеститори. Европейската организация определя футбола като „социално благо“ и категорично се противопоставя на подобна стъпка.
"Този срамен опит на един индивид – в случая самият президент на ФИФА – да продаде световното първенство на частни инвеститори е предателство към футбола, което никога няма да бъде забравено“, се казва в декларацията.
Фенските организации настояват и за създаването на широка международна коалиция, която да работи за промяна в управлението на световната футболна централа.
"Време е за широка коалиция, която да спре Джани Инфантино от това да поругава президентската институция във ФИФА и да се върне ролята ѝ на закрилник на футбола“, заявяват още привържениците.
По този начин призивът за оттеглянето на Инфантино вече получава подкрепа от фенски структури на три континента, а недоволството е насочено не само към президента на ФИФА, но и към необходимостта от по-мащабни реформи в организацията.