Фернандо Алонсо постави бъдещето си във Формула 1 под въпрос

Фернандо Алонсо все още не е взел решение дали ще остане във Формула 1 и през следващия сезон. Двукратният световен шампион отново отправи критики към настоящите технически правила и заяви, че иска шампионатът да се върне към това, което той определя като „истинската Формула 1“.

45-годишният пилот на Астън Мартин е сред най-сериозните критици на новите правила за задвижващите системи и не скри разочарованието си от посоката, в която се развива спортът.

"Това не е Формула 1, с която сме израснали. Това не е Формула 1, която всички искаме – пилоти и зрители. Трябва да променим няколко неща и това няма да се случи веднага“, заяви Алонсо.

Испанецът изрази надежда, че може да има принос при изготвянето на следващия набор от правила, които според него трябва да върнат шампионата по-близо до неговата традиционна същност.

Бъдещето на Алонсо остава неясно, след като договорът му с Астън Мартин изтече, а голяма част от местата в останалите водещи отбори вече са заети. Това засилва спекулациите, че краят на впечатляващата му кариера във Формула 1 може да наближава.

Астън Мартин демонстрира прогрес в последните два старта благодарение на подобренията по двигателя на Хонда, но Алонсо подчерта, че конкурентоспособността на автомобила няма да бъде основният фактор при решението му за 2027 година.

"За мен решението не е свързано с колата. Ще бъда професионалист и ще работя на 100%, независимо дали се боря за 15-о място или за подиум“, категоричен бе испанецът.

Алонсо все пак отчете положителната тенденция в представянето на Астън Мартин. В Гран при на Нидерландия той спечели първите си точки за сезона с девето място и заяви, че направените след състезанието в Будапеща промени са помогнали за поведението на автомобила в завоите.

Въпреки прогреса решението дали двукратният световен шампион ще продължи да се състезава и през 2027 година остава отворено, като самият Алонсо поставя бъдещата посока на Формула 1 сред най-важните фактори за своя избор.