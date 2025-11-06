ФИФА публикува списъка с номинираните за "Играч на годината"

Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) публикува списъка си с номинирани за наградата „Играч на годината“ за 2025 г.

Номинираните включват 11 футболисти: Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Нуно Мендеш и Витиня (Пари Сен Жермен, Франция), Хари Кейн (Байерн Мюнхен, Германия), Килиан Мбапе (Реал Мадрид, Испания), Коул Палмър (Челси, Англия), Педри, Рафиня и Ламин Ямал (Барселона, Испания) и Мохамед Салах (Ливърпул, Англия).

Миналата година бразилският нападател на Реал Мадрид Винисиус Жуниор спечели отличието.