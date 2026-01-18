Фиорентина с първа победа далеч от дома

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В друг мач от кръга Парма и Дженоа завършиха при нулево равенство.

Мандрагора
Фиорентина постигна изключително важна победа с 2:1 при визитата си на Болоня в двубой от 21-вия кръг на Серия А. Успехът донесе ценни три точки за тима от Флоренция в битката за оцеляване, макар че „виолетовите“ засега остават в зоната на изпадащите. С актив от 17 точки Фиорентина е 18-а в класирането, наравно с Лече, който е непосредствено пред нея.

Гостите откриха резултата в 19-ата минута, когато Роландо Мандрагора се възползва от подаване на Алберт Гудмундсон. В добавеното време на първото полувреме Фиорентина нанесе и втори удар. При бърза контраатака Додо проби по десния фланг и центрира остро към Пиколи, който с известна доза шанс прати топката в мрежата.

След почивката положенията пред двете врати бяха рядкост, но Болоня все пак стигна до почетно попадение в 88-ата минута. Джовани Фабиан се разписа с удар с глава, но това не бе достатъчно за обрат.

В друг мач от кръга Парма и Дженоа завършиха при нулево равенство. Резултатът донесе по една точка и на двата тима, които също водят сериозна битка за оставане в елита.

През първата част Бернабе пропусна добра възможност за Парма, а за Дженоа неточни бяха Сабели и Коломбо. След почивката гостите от Генуа взеха инициативата, като най-добрата възможност се откри пред Коломбо в 88-ата минута, но вратарят на домакините Корви се намеси решително и запази мрежата си суха.

