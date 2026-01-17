Ювентус си тръгна с празни ръце от Сардиния

Отборът на Каляри поднесе голямата изненада от 21-ия кръг в Серия „А“, след като победи Ювентус с 1:0. В герой за домакините се превърна Лука Мацители, който реализира единственото попадение в 65-ата минута, когато засече технично от въздуха центриране от свободен удар на Джанлука Гаетано.

Това беше първият и единствен точен удар на сардинци за целия двубой, но той се оказа напълно достатъчен за да им осигури трите точки.

Ювентус има за какво да съжалява, тъй като на няколко пъти бе близо до попадение чрез Мирети и Йълдъз, като веднъж и гредата спаси домакините след удар на турския национал. През първата част дузпа за „Старата госпожа“ беше отменена след намеса на ВАР.

Благодарение на успеха Каляри събра на сметката си 22 точки и се отдалечи на 8 от опасната зона. От своя страна Ювентус остава пети с 39 точки, на цели 10 зад лидера Интер. Нещо повече – следващия кръг Юве приема шампиона Наполи, но преди това през седмицата ще трябва да се изправи срещу Бенфика в Шампионската лига.

За Юве поражението на остров Сардиния е едва четвърто от началото на сезона в Италия.