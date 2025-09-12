БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Водата в Плевен от първия сондаж: Годна за пиене
Фондация „Лили Иванова“ подари билети за концерта в Пловдив

Снимка: БТА
Фондация „Лили Иванова“ е предоставила безплатни билети на няколко културни институции в Пловдив за предстоящия концерт на певицата на Античния театър на 13 септември.

Сред получателите са Регионалният исторически, етнографски, природонаучен и археологически музеи, Народната библиотека „Иван Вазов“, Градската художествена галерия, Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“, музикалната школа „Арт Войс Център“ и читалищни дейци.

Концертът ще се проведе с участието на оркестъра на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ с диригент маестро Константин Добройков. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров.

Община Пловдив изрази благодарност към фондацията за жеста на внимание и подкрепа към дейците на културата.

