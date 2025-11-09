БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фрайбург нанесе седма поредна загуба на Санкт Паули в Бундеслигата

Спорт
Тимът се върна на победния път в германското първенство.

Фрайбург нанесе седма поредна загуба на Санкт Паули в Бундеслигата
Фрайбург постигна трета победа в Бундеслигата. Тимът надигра Санкт Паули с 2:1 в мач от 11-ия кръг на свой терен. Поражението е седмо поредно за гостите в германския шампионат, като това увеличи напрежението върху треньора на гостуващия отбор Александър Блесин.

Юито Сузуки вкара воле в мрежата през първото полувреме, а Макси Егещайн вкара с добавка за 2:0 в началото на втората част.

Луис Опи отбеляза гол за гостите, първият им в 486 минути в Бундеслигата.

Санкт Паули е в зоната на изпадащите след ужасяващата си серия. Фрайбург се изкачи на 10-то място в Бундеслигата, а преди началото на мача отпразнува рекордните за клуба 441 мача на капитана Кристиан Гюнтер.

#Бундеслига 2025/2026 #ФК Фрайбург #ФК Санкт Паули

