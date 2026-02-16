БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Франсиско Серундоло дочака домашен триумф в Буенос Айрес

Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Аржентинецът не загуби сет по време на надпреварата.

Франсиско Серундоло
Снимка: БГНЕС
Поставеният под номер 1 Франсиско Серундоло спечели титлата на турнира по тенис на червени кортове от сериите ATP 250 в Буенос Айрес с награден фонд 675 310 долара.

Аржентинецът победи на финала втория в схемата Лучано Дардери (Италия) с 6:4, 6:2 и така достигна до своя четвърти трофей, както и първи в кариерата си на аржентинска земя.

Серундоло запази самообладание и демонстрира стабилна игра пред публика в родния си град.

„Вероятно това е най-добрият момент в кариерата ми досега,“ сподели 27-годишният тенисист след 97-минутната победа.

„Наистина исках да спечеля тук, пред семейството, приятелите и феновете ми в Аржентина. Това чувство е невероятно. Борих се през последните години и опитах много пъти, но днес изиграх един от най-добрите си мачове“, добави аржентинецът.

Серундоло стана седмият аржентински шампион в историята на турнира, който се провежда за първи път през 2001 година. От началото на сезон 2024 той е спечелил 46 мача на клей – най-много в тура, с два повече от втория Дардери.

