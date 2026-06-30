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Френската звезда в плуването Леон Маршан е с контузия, но ще бъде на линия за европейското първенство в Париж, увериха от щаба му

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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Маршан има квота за предстоящото домашно европейско първенство и именно затова, седемкратният световен и четирикратен олимпийски шампион е избрал да не рискува

Френската звезда в плуването Леон Маршан е с контузия, но ще бъде на линия за европейското първенство в Париж, увериха от щаба му
Снимка: AFP
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Звездата на френското плуване Леон Маршан се оттегли предсрочно от френското първенство поради контузия. Става въпрос за травма на десния адуктор, която четирикратният олимпийски шампион е получил в понеделник.

Заедно с щаба си той е взел решение да прекрати участието си в останалата част от състезанието в Сен Етиен (200 м свободен стил, 200 м бътерфлай, 400 м свободен стил и 200 м съчетано плуване). Въпреки това, няма причина за безпокойство относно предстоящото европейско първенство това лято в Париж, по-конкретно в Сен Дени, увериха от екипа на плувеца.

Контузията се е случила по време на сутрешните квалификации на 200 метра бруст.

"Леон е принуден да се оттегли от останалата част от френското първенство поради болка в десния си адуктор, получена по време на квалификациите на 200 метра бруст“, заявиха от обкръжението му в прессъобщение.

„По време на третите 50 метра от квалификацията си Леон почувства остра болка в аддуктора на десния си крак. Въпреки че първоначалните прегледи (ултразвук и ЯМР) не разкриха никакви сериозни аномалии, най-вероятно става въпрос за контузия", обясниха от щаба на френската звезда.

Маршан има квота за предстоящото домашно европейско първенство и именно затова, седемкратният световен шампион е избрал да не рискува.

„За да избегне по-нататъшни увреждания и да защити здравето си, Леон реши, в съгласие с треньорския и медицинския си екип, да не продължава да се състезава“, продължава изявлението.

Маршан ще бъде лекуван в INSEP от лекаря на френския национален отбор, като ще премине допълнителни прегледи и ще бъде под наблюдение.

Възпитаникът на Боб Боуман спечели основната квалификация за шампионата, която се провежда в дисциплината 400 метра съчетано. Тогава французинът постигна 5-то най-бързо време в историята, което му отвори вратите на Олимпийския воден център, не само за любимата му дисциплина, но и за всички останали, в които желае да участва. Европейското първенство по плуване в Сен Дени е от 10 до 16 август и ще бъде излъчено пряко по БНТ 3.

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#Леон Маршан

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