Френски комик поиска ножичният удар на Майкъл Олисе срещу Швеция да влезе в "Лувъра"

Френският комик и хуморист Хаким Джемили поиска феновете да гледат мачовете на Франция с участието на Майкъл Олисе, облечени в костюми. Джемили, който е от тунизийски произход и самият е бил обещаваш футболист като млад, е впечатлен от способността на футболиста на Байерн Мюнхен да извежда съотборниците си на чисти положения, както и от ножичния му удар в 1/16-финала срещу Швеция (3:0) на световното първенство, който спря в левия стълб на вратата на Якоб Зетерстрьом.

"Братя, отсега предлагам, като гледаме мач на Олисе, да сме облечени всички в костюми. Този господин заслужава уважение. Искам ножичният му удар срещу Швеция да бъде изложен в "Лувъра". Ако го направят, трябва и да му връчат "Златната топка" още на полувремето на следващия мач. Преди да заспя, вече не броят овце, а пасовете на Олисе. Той е изключителен, братя, трябва да му говорим на "вие", това ще бъде добър английски вкус", призовава комикът, цитиран от вестник "Льо Паризиен".

От "Лувъра" отговориха бързо на нестрандратното предложение.