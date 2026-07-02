Френски комик поиска ножичният удар на Майкъл Олисе срещу Швеция да влезе в "Лувъра"

От музея отговориха, че мислят по въпроса
Френският комик и хуморист Хаким Джемили поиска феновете да гледат мачовете на Франция с участието на Майкъл Олисе, облечени в костюми. Джемили, който е от тунизийски произход и самият е бил обещаваш футболист като млад, е впечатлен от способността на футболиста на Байерн Мюнхен да извежда съотборниците си на чисти положения, както и от ножичния му удар в 1/16-финала срещу Швеция (3:0) на световното първенство, който спря в левия стълб на вратата на Якоб Зетерстрьом.
"Братя, отсега предлагам, като гледаме мач на Олисе, да сме облечени всички в костюми. Този господин заслужава уважение. Искам ножичният му удар срещу Швеция да бъде изложен в "Лувъра". Ако го направят, трябва и да му връчат "Златната топка" още на полувремето на следващия мач. Преди да заспя, вече не броят овце, а пасовете на Олисе. Той е изключителен, братя, трябва да му говорим на "вие", това ще бъде добър английски вкус", призовава комикът, цитиран от вестник "Льо Паризиен".
От "Лувъра" отговориха бързо на нестрандратното предложение.
"Много добра идея, мислим по въпроса. Да живее отборът на Франция, с вас сме!", написаха от музея в профила си в Инстаграм.