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Френските школи по кормуване се насочват към електроавтомобили

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Чете се за: 06:10 мин.
По света
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Големите проблеми и предизвикателства разделят хората на два вида: такива, които се оплакват, но понасят несгодите, и такива, които са готови да действат, за да се справят с тях. Къде сме ние? Днешната дестинация е Франция, но спокойно може и да е всяка друга страна по света, където цените на горивата объркват сериозно бюджетите на семейства, на компании, че и на държавно ниво. Същото се случва и в автошколите по кормуване. Само че някои са потърсили решение на проблема и даже вече го прилагат.

Войната в Близкия изток обърка опасно пазара на горивата. Последиците стигат далеч отвъд бензиностанциите – чак до шофьорските школи във Франция. За инструкторите всеки изминат километър вече струва повече, а за курсистите поскъпването може да се окаже още една пречка по пътя към шофьорската книжка. В страната има около 11 000 школи за шофьори. Автомобилите им изминават средно между 45 000 и 60 000 километра годишно. При такъв пробег малкото увеличение на цената за литър гориво се превръща в сериозен разход.

Дейв Абисоина, мениджър на школа за шофьорски курсове: "Важно е да се разбере, че за една школа за шофьори горивото не е просто второстепенен разход – то на практика е нашата суровина. Това е ресурсът, който използваме ежедневно, за да поддържаме дейността си. Следователно, когато става въпрос за много автомобили, движещи се през целия ден, повишение от 10 или 15 цента на литър бързо води до допълнителни разходи в размер на няколкостотин евро до края на месеца."

От началото на кризата разходите за гориво на някои школи във Франция са нараснали с 30 до 40%. В Рен една от тях отчита допълнителни 10 000 евро само за девет месеца. За да покрият разликата, собствениците са изправени пред неприятен избор – да поемат загубите или да повишат цената на обучението. Очакванията са цената на шофьорския курс във Франция да се увеличи със 150 до 200 евро при сегашна цена на пакетното обучение от около 1600 евро. Това е особено чувствителна тема за младите хора. Според френско проучване от септември 36% от младежите на възраст между 18 и 24 години нямат шофьорска книжка, а сред основните причини е високата цена на курсовете. Така поскъпването създава парадокс – школите трябва да повишат тарифите си, за да оцелеят, но рискуват да отблъснат именно онези, които искат да привлекат.

Един от възможните изходи е промяната на самото обучение. По-икономичното шофиране, по-доброто планиране на маршрутите и използването на симулатори могат да ограничат разходите. Но това не е цялостно решение. Симулаторите не могат напълно да заменят реалното кормуване. Другата посока е електрификацията на автопарка.

Дейв Абисоина, мениджър на школа за шофьорски курсове: "Разбира се, ние предприемаме и конкретни действия. Първо в нашия автопарк – като ускоряваме прехода към електрически и хибридни модели, за да намалим зависимостта си от гориво. И второ, чрез начина, по който преподаваме."

За Дейв Абисоина това не е просто екологичен избор, а и начин да направи разходите по-предвидими. Още при откриването на школата си той инвестира в зарядна станция за електромобили. Сметката е показателна: за около 320 километра пробег зареждането с електроенергия струва между 5 и 10 евро. При автомобил с двигател с вътрешно горене пълен резервоар може да достигне 80 евро за приблизително 600 километра.

Разликата изглежда убедителна. Но преминаването към електрически автомобили не е лесно за всички. Необходими са зарядни станции, подходяща организация на работата и автомобили, които отговарят на предпочитанията на курсистите. А във Франция обучението с ръчна скоростна кутия все още е преобладаващо.

Дейв Абисоина, мениджър на школа за шофьорски курсове: "За момента нашият приоритет е да запазим покупателната способност на обучаващите се и да реагираме на ситуацията с различни средства."

За курсистите въпросът вече не е само колко ще струва книжката, а и какъв автомобил ще могат да си позволят след това. Нора е на 27 години и планира да се премести извън града. Доскоро автомобилът с бензинов или дизелов двигател е изглеждал като естествения избор. Днес сметката за гориво променя представите ѝ.

Нора Хенбер, курсистка: "Преди да изкарам курсовете, не бях мислила за покупка на кола. Да не говорим за електрическите, които смятах, че са достъпни само за по-богатите хора. Сега обаче тези коли са все по-реална опция."

Кризата с горивата превръща шофьорската книжка във все по-скъпа инвестиция. А решението не се изчерпва с избора между бензин, дизел или ток. То е и въпрос на достъпност, на нови навици и на това колко ще струва мобилността утре. Промяната към по-малко вредни транспортни емисии започва не само с автомобила на пътя, а и с начина, по който се учим да го управляваме.

#автошколи #електроавтомобил #електрически автомобили #кормуване #Франция

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