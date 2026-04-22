Фризьорът на Марк Кукурея бе обвинен за загубата на Челси от Брайтън

Челси претърпя тежко поражение като гост на Брайтън с 0:3, а след което стана ясно, че няколко часа преди мача фризьорът на Марк Кукурея е публикувал информация, която не е трябвало да става публично достояние.

Той качи снимка в профила си в социалните мрежи, на която се вижда как подстригва клиента си с допълнението, че Жоао Педро и Коул Палмър няма да играят поради контузии.

„Ето една ексклузивна информация“, гласеше още публикацията му.

Информацията обаче не е трябвало да става публична, поради което постът бе изтрит малко по-късно, а профилите на фризьора – деактивирани.

Интересното е, че преди мача срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига беше обявен съставът, с който Челси ще играе в този двубой, а след това мениджърът Лиъм Росиниър каза, че знае кой е „къртицата“ в съблекалнята, но че той не е имал намерение да навреди на отбора.