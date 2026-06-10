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Бленджини: Не бяхме готови да страдаме

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Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини не остана доволен от загубата от Белгия на старта на Лигата на нациите.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: bgvolleyball.com
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Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини не остана доволен от загубата от Белгия на старта на Лигата на нациите.

"Няма как да съм удовлетворен. Започнахме по-добре мача, но го завършихме зле. Не бяхме готови да страдаме. За мен не е технически проблеми, а в главите на играчите. Направихме много грешки на сервис", каза италианецът.

"В тези мачове печели отборът, който се адаптира по-добре. Ние не стояхме лошо в атака, но не се възползвахме от моментите. В края на втория гейм водехме с три точки, а се оказа, че те се по-добри в решителните моменти в повечето елементи. Трябва да се възстановим бързо и да продължим напред", каза още Бленджини.

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