Бленджини: Не бяхме готови да страдаме

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини не остана доволен от загубата от Белгия на старта на Лигата на нациите.

"Няма как да съм удовлетворен. Започнахме по-добре мача, но го завършихме зле. Не бяхме готови да страдаме. За мен не е технически проблеми, а в главите на играчите. Направихме много грешки на сервис", каза италианецът.

"В тези мачове печели отборът, който се адаптира по-добре. Ние не стояхме лошо в атака, но не се възползвахме от моментите. В края на втория гейм водехме с три точки, а се оказа, че те се по-добри в решителните моменти в повечето елементи. Трябва да се възстановим бързо и да продължим напред", каза още Бленджини.